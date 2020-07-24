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пятница, 24 июля 2020 15:04

Коломойский и россияне руками Медведчука расшатывают государство - Шабунин

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Коломойский и россияне руками Медведчука расшатывают государство - Шабунин
Коломойский и Медведчук действуют на создание хаоса в стране, говорит активист. Фото: radiosvoboda.org

Олигарх Игорь Коломойский и россияне руками кума президента РФ Виктора Медведчука расшатывают Украину. Об этом сказал председатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"У нас нет прямых доказательств, однако у меня есть четкое впечатление, что Коломойский играет с россиянами на расшатывание государства и создание хаоса. Например, решение, которое он продвигает в Конституционном суде о гарантиях банковских вкладов. Если его примут, то 90 млрд грн, выплаченных людям, - эти решения должны быть пересмотрены. Это же касается и имущества банков, выведенных с рынка. Это коллапс. Коломойскому очень удобно действовать в хаосе. Он - идеальный игрок в хаосе. И здесь также есть его интересы, потому что его догоняют в США", - сказал Шабунин сайту "Новое время"

Активист сказал, что вопрос ареста олигарха Соединенными Штатами Америки "это вопрос одного года".

"Коломойский это понимает. Ранее олигархи действовали коррупционно, монопольно, но в рамках государства. Сейчас Коломойский и россияне руками Медведчука расшатывают государство.

Посмотрите на месседжи, которые несутся из холдинга Медведчука. А последний эфир на плюсах "Право на власть" - это уничтожение медиапространства, как и законопроекты Бужанского. Вытягиваются темы, которые раскалывают общество", - сказал председатель ЦПК.

Чтобы не было хаоса, президент Владимир Зеленский должен "включить голову", говорит Шабунин.

"Эти разговоры, что Зеленский ничего не понимает... ну, что он может не понимать о Бужанском или Дубинском, или о Венедиктовой, которая с нарушением закрывает дело Бахматюка, о Авакове или в деятельности ОАСК, откуда есть записи с признаниями в "политической проституции"?

Он (Зеленский. - Gazeta.ua) умный человек. Он все понимает и все знает. У Зеленского нету права на незнание", - заявил активист.

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