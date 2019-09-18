Коломойский будет судиться с Гонтаревой

Бизнесмен Игорь Коломойский намерен судиться с экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой.
Так он прокомментировал интервью Гонтаревой, в котором она обвинила его в травле, пишет LB.ua
"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.
Он уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах.
"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах (лондонском. - Gazeta.ua) бегать буду", - добавил бизнесмен.
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В селе Гореничи под Киевом ночью 17 сентября сгорел дом Валерии Гонтаревой.
12 сентября в Государственном бюро расследований подтвердили проведение обыска в квартире Гонтаревой. Следственные действия провели в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016-м.
Бывшая руководитель Нацбанка находится в Лондоне.
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