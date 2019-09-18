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среда, 18 сентября 2019 11:55

Коломойский будет судиться с Гонтаревой

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Коломойский будет судиться с Гонтаревой
Коломойский собирается подать в суд на Гонтареву. Фото: УНІАН

Бизнесмен Игорь Коломойский намерен судиться с экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой.

Так он прокомментировал интервью Гонтаревой, в котором она обвинила его в травле, пишет LB.ua

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.

Он уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах.

"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах (лондонском. - Gazeta.ua) бегать буду", - добавил бизнесмен.

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В селе Гореничи под Киевом ночью 17 сентября сгорел дом Валерии Гонтаревой.

12 сентября в Государственном бюро расследований подтвердили проведение обыска в квартире Гонтаревой. Следственные действия провели в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016-м.

Бывшая руководитель Нацбанка находится в Лондоне.

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