Коломойский: Я не считаю себя олигархом

Коломойский живет в израильском городе Герцлия. Фото: УНИАН

Игорь Коломойский утверждает, что он не олигарх, а крупный бизнесмен.

Об этом он сказал во второй части интервью Bihus.Info.

"Я не считаю себя олигархом. Порошенко - это олигарх классический. Он взобрался, сам стал президентом. То есть, он не опирался на власть, он сам стал властью. Ахметов - да. Его бизнес основан на общении с властью, на регулируемых тарифах. Поэтому он не может не быть. У него есть вся классика: телевидение, депутатская группа, партия", - обьяснил бизнесмен.

Коломойский отметил, что не имеет отношений с властью для того, чтобы называться олигархом.

"Мне она не нужна, потому что у меня нет бизнеса, связанного с властью. У меня есть возможности влиять на власть, на политику, но я этим не пользуюсь. Я не использую медиа-ресурс для достижения бизнес-целей", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ведущего телеканала "1+1" разозлило заявление Коломойского

Бизнесмен Игорь Коломойский живет в израильском городе Герцлия. Имеет три гражданства — украинское, израильское и кипрское. До этого жил преимущественно в Швейцарии. Последний раз был в Украине летом 2017-го.