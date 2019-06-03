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понедельник, 03 июня 2019 20:01

Кого партия Порошенко отправит на выборы

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Кого партия Порошенко отправит на выборы
Список партии формируется очень аккуратно, говорит политолог Виктор Таран. Фото: @poroshenko

Партия "Європейська солідарність" Петра Порошенко может получить более 30 мандатов в новом парламенте.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.

"Общество увидело попытку частичного "очищения" бывшей БПП. Партия избавилась наиболее одиозных лиц вроде Грановского. Однако в рамках частичного обновления в руководстве остались старые функционеры. В принципе это нормальный подход, во время перестройки структуры нельзя уничтожать все "старое". Сломав хребет БПП можно было потерять партию.

Делать выводы действительно ли произошло "очищение" еще рано. Окончательные выводы мы сделаем после того, как увидим, кто будет идти кандидатом от ЕС в партийных списках и в мажоритарных округах.

Украинцы, выбирая политическую партию, как правило голосуют не за идеологию. Выбор обычно очень иррациональный "я поддерживаю лидера" или "голосую против конкретного лидера". Например, я не столько за Зеленского, как против Порошенко. Или "за Порошенко против Тимошенко".

Петр Алексеевич пытается отойти от этого стандарта и построить идеологическую партию - в основе которой консервативно-христианская идеология. Он комфортно занял нишу, которую в свое время держал Народний Рух України.

Используя и в дальнейшем лозунги "Армія, мова, віра", "мы за ЕС и НАТО" он может стабильно рассчитывать на 8-10% поддержки.

С одной стороны это не много, но с другой - это стабильные избиратели, которые ходят на выборы и это электоральное поле, где у него нет конкурентов.

Не нарастит рейтинги, но и не потеряет их

При этом он сознательно не хочет бороться за либерального избирателя, борьбу за которого ведут Вакарчук, Садовый, Гриценко и Гройсман. Оставшись один на "консервативном" электоральном поле кроме "Свобода" у него нет конкурентов. Таким образом Петр Алексеевич со своей политсилой не нарастит рейтинги, но и не потеряет их. Учитывая, что в стране идут досрочные выборы - это верный тактика.

В списке вероятно увидим актеров Аду Роговцеву или Ирму Витовскую, Героя Украины Владимира Жемчугова, журналиста Виталия Гайдукевича, генерала Сергея Кривоноса. Среди действующих политиков - Ирина Геращенко и Мустафа Джемилев. В как минимум десятке, а то и пятерке будет спикер Андрей Парубий.

Бывших глав ОГА пошлют на округа. Синютке предлагают идти по Яворивскому, где Парасюк, Барне - по 63-у на Житомирщине.

Такие, как Ирина Луценко или Сергей Березенко отходят от публичной политики. Чтобы не наносить негатива имиджа обновленной партии. Поступили, как командные игроки", - говорит Виктор Таран.

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Съезд партии "Європейська солідарність" избрал председателем политсилы 5-го президента Петра Порошенко.

Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

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Дата
03
июня

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