"Когда-то, надеюсь, такая необходимость возникнет" - Лавров о саммите Путина с Зеленским

В МИД РФ "надеются на необходимость встречи" президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео заявления министра иностранных дел страны-оккупанта Сергея Лаврова после переговоров с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Анкаре опубликовал Телеграмм-канал "Риа новости".

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"Сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. И возможно когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого нужно провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты на украинском стороной в работу. И она нам обещала предельно конкретные ответы. Мы ждем", – сказал Лавров.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.