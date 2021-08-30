Когда у школьников будут каникулы в новом учебном году

Стало известно, как будут отдыхать школьники в новом учебном году. Фото: ua.news

В учебном году 2021-2022 предусматривают четыре каникулярных периода.

Обучение начнется традиционно 1 сентября, в среду. Об этом сообщают Факты.

В этом году запланировано такой график каникул:

- осенние каникулы - с 25 октября по 31 октября 2021;

- зимние каникулы - с 25 декабря 2021 до 9 января 2022;

- весенние каникулы - с 28 марта по 3 апреля 2022;

- летние каникулы - с 1 июня по 31 августа 2022 года.

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На данный момент учебный год планируется начать в очном режиме. Однако если область будет попадать в красную зону - учиться придется дистанционно. Эпидемическая ситуация в стране также может повлиять на даты каникул.

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что при любой эпидемиологической ситуации учебный процесс будет продолжаться.

В учебном году 2021-2022 школы будут работать, если регион выйдет из зеленой зоны, только при условии, что 80% их работников вакцинированы от ковид.