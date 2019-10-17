Когда Рада будет рассматривать законопроект о незаконном обогащении

Закон рассмотрят на следующей пленарной неделе. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о незаконном обогащении на следующей пленарной неделе.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал об этом журналистам, передает УНИАН.

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"Однажды его пропускали, действительно, было очень много вопросов в отношении третьих лиц. И в зале было много споров по этому поводу. Мы создали рабочую группу. Они сейчас прорабатывают", - ответил депутат на замечания о том, что законопроект о незаконном обогащении однажды уже пропускался

Напомним, законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение, правда, под другим номером 10461, появился в парламенте еще 17 июля. Президент Владимир Зеленский подал его в надежде на то, что прежний состав Рады соберется на внеочередное заседание Рады и оперативно проголосует. Но этого так и не произошло.