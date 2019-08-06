Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко

Олигархи завели своих людей в Верховную Раду почти через все фракции. Им нужна коалиция, чтобы легализовать влияние. Поэтому будут пытаться создать даже формальное большинство. Для сотрудничества со "Слугой народа" нардепы из других фракций будут готовы на большие уступки.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает народный депутат VIII созыва 40-летний Игорь Луценко. Общаемся в столичном ресторане "Чача". Он приезжает на мотоцикле.

Баллотировался в Верховную Раду в округе №154 на Ровенщине. Занял третье место.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Игорь ЛУЦЕНКО: "Слитные дела тех, кто финансировали антимайдан, бандитов. Сейчас увидим, как на это все будет смотреть новый генпрокурор "

Как ваши впечатления от выборов?

Ничего неожиданного. Правящая формация в парламенте пока не появилась. Подводить итоги рано.

Когда-то мощные политсилы проиграли. Какие выводы должны сделать?

На выборах играют роль бренд и деньги. Так было и раньше. Единственная разница - сейчас один бренд очень мощный. Но это быстро пройдет. Поскольку в некоторых случаях даже этот бренд победили деньги. Например, Антон Яценко (трижды депутат ВР, член депутатской группы "Возрождение", которого называют крестным отцом тендерной мафии. - Gazeta.ua) зашел в парламент, потому что очень "засеял".

Исключение - Игорь Гузь. Он без особых зашкваров, разумно работал с избирателями, поэтому прошел.

Можно спрогнозировать, как будут развиваться события?

Нужно понимать, какой будет коалиция. Среди этих 254 человек (нардепов от "Слуги народа". - Gazeta.ua) есть разные люди. Должны пройти путь самоопределения. Украинцы не поверили в высшие ценности. Сказали: "Нам это не нужно", и нажали зеленую кнопку

Какие новые технологии применяли во время кампаний?

Сыграл сериал. Подозреваю, его задумали как вспомогательную технологию. Но украинцы выбрали это политическим мейнистрмом. Не поверили в высшие ценности, как таковые. Сказали: "Нам это не нужно". И нажали зеленую кнопку.

В чем причина?

В основном - в пятом президенте. Он приватизировал идеи патриотизма, самопожертвования, национализма и дискредитировал их.

Вы сравнивали работу в округе с адом. Почему?

Это если сравнивать со списком. Здесь должен быть сам себе начальником штаба, пиарщиком и всеми остальными. Это большой опыт. Автор: Тарас ПОДОЛЯН Игорь ЛУЦЕНКО: "На выборах играют роль бренд и деньги. Но это быстро пройдет. Поскольку в некоторых случаях даже этот бренд победили деньги"

В чем успех появления Партии Шария? Для многих их рейтинг стал неожиданностью.

Его серьезно поддерживали из России - прежде всего изгнанники. Имею в виду Клименко-Клюевых. Основной фактор, который позволил ему выстрелить - Шарий занял нишу пророссийской новой силы.

К счастью, таких партий у нас пока мало. Старые, типа Медведчука, не способны увлечь молодежь. Они прогнозируемые, имеют шлейф грехов, за которые их ненавидят, но голосуют с трудом. Современная же пророссийская сила, наоборот, будет навязывать прогрессивными методами плохие идеи. Это может завести нас ментально в империю. У нас было 50 процентов теневой экономики, завязанной на государственных чиновниках. Сейчас этот сектор замер

На каком этапе страна сейчас?

Замерло все. У нас традиционно было 50 процентов теневой экономики, завязанной на государственных чиновниках. Сейчас этот коррумпированная сектор замер. Нету транзакций. Люди в ожидании: кто будет новыми смотрящими, какие правила введут?

Президента еще дней 50 не буду критиковать. Он перегружен. Не может адекватно реагировать. Поэтому рулят другие. Прежде всего - руководитель офиса Андрей Богдан. Например, феерический законопроект о люстрации. Зеленский такого не мог придумать.

Да, вопрос люстрации нужно упорядочить. Но такой циничный законопроект президент не должен подавать.

Для чего это делают?

У президента работают профессиональные люди, которые лучше разбираются в технологиях позитива. Они 5 лет могут успешно продержаться. Сказали: "Сделаем их - всех без разбора". Народ действительно хочет послать всех прочь. Даже самые продвинутые представители общества не заморачиваются анализом: кто достоин остаться.

Прошу провидение, чтобы народ не был наказан за огромную ошибку, когда "с водой выплеснули ребенка". Избиратели также ответственны за то, что происходит. Отчаянно пытаются выжить. Это касается всех силовиков

Что происходит в антикоррупционных структурах - НАБУ, САП, НАЗК?

Они отчаянно пытаются выжить. Это касается всех силовиков - хотят показать свою значимость, надувают щеки. Их дальнейшая судьба будет предметом разговора Международного валютного фонда, Зеленского, западных посольств. Украина не решает такие вопросы. Посол позволяет себе говорить, что такой чиновник у вас плохой, вы его замените (Хюг Мингарелли, глава представительства ЕС в Украине заявил, что проблемы в работе Специализированной антикоррупционной прокуратуры связаны с ее руководителем Назаром Холодницким. - Gazeta.ua). Это разрушение дипломатических принципов, неуважение к государству.

А можете объяснить, что произошло в Окружном апелляционном суде?

Артему Сытнику впаяли два протокола за коррупцию. Это то, что на Ровенщине за 100 тысяч отдыхал. И сейчас он разрушает работу суда, чтобы нельзя было рассмотреть эти протоколы. Сергею Горбатюку новая власть поставила вопрос: "Друг, голуб сизый, почему ничего не расследовано по Майдану?". Я еще в 2016 году писал, когда Юрий Луценко пришел, что с Горбатюком надо что-то делать. Он неплохой человек, пусть возглавляет отдел, но не целый департамент важных дел. Луценко решил - будет громоотводом. Ну, теперь он отвел гром. И они скооперировались с Сытником.

Да, эти судьи негодяи. Их надо гонять плохими тряпками, но так же надо гнать "товарищей", которые сейчас имитируют правоохранительную деятельность. Автор: Тарас ПОДОЛЯН Игорь ЛУЦЕНКО: "Президента еще дней 50 не буду критиковать. Он перегружен. Не может адекватно реагировать. Поэтому рулят другие"

Как перезапустить работу антикоррупционных органов?

Борьбы с коррупцией с помощью новых органов нету. Они четыре года работают - результата практически ноль. И дело не в Антикоруционном суде.

А в чем?

Узкое место в следствии. Следствие - это Сытник, Холодницкий, ГБР. И если говорим о борьбе с коррупцией, надо отдельные антикоррупционные органы ликвидировать.

Я НАБУ присоединил бы к ГБР как отдельный департамент "следствие", Генпрокуратуру слил с САП.

Но надо понимать, что борьба с коррупцией заключается не только в уголовном преследовании коррупционеров. Это, прежде всего, отмена незаконных схем, по которым работает коррупция.

Вопрос в том, что это сейчас не является компетенцией украинского государства, законодательно государство отказалось от этой функции. Возвращение функционала надзора за законностью зависит сейчас от иностранных партнеров. Нас никто не спрашивает. Поэтому топ-коррупционеры имеют наглость вести себя так, как ведут.

У них есть иммунитет.

Да-да, у них есть неформальный глубинный иммунитет, больше депутатского.

Любой прокурор с юридическим образованием - это лучше, чем без него



Насколько Рябошапка соответствует требованиям, которые будут стоять перед Генеральной прокуратурой в ближайшее время?

Рябошапка никогда не был рядом с прокуратурой, не знает, что это такое. И у меня есть сомнения, что его образование может компенсировать отсутствие опыта работы именно прокурора. Хотя любой прокурор с юридическим образованием - это лучше, чем без него. Иначе это деморализует прокуратуру. Поэтому, где-то там, на большой шкале, Рябошапка лучше нынешнего генпрокурора. Но будет ли способен сам управлять? Сомневаюсь. Думаю, будет какая-то прокурорская семибоярщина.

Вы затрагивали тему преступлений против Майдана. Почему никто не наказан?

Сознательно поставили в руководство расследования людей, которые являются или ручными, или которые завалят работу. Была такая кадровая политика. Выделяли большие ресурсы на расследование. Но руководители не смогли организовать процесс, и все рассыпалось.

Например, в моем производстве следователь ходил в спортзал в рабочее время. Второй - на мотоцикле катался. То есть они прекрасно жили. Расследование якобы идут, а они ничего не делают, и из них никто и не спрашивает.

А другие моим делом шантажировали Виталия Захарченко (экс-министр внутренних дел. Его подозревают в преступлениях против человечности во время Майдана. - Gazeta.ua). Он причастен к моему похищению. Был совладельцем "112-Украина".

У Юрия Луценко не было желания довести дела до конца?

Чтобы это сделать, Юрию Луценко надо было нажить врагов, со всеми поссориться. Но лучше дружить. Получать преференции в обмен на то, что дела спускаются на тормозах.

Есть шансы, что эти дела дойдут до суда?

Если все так будет, как сейчас, то есть шанс наказания 10 процентов виновных в насильственных преступлениях. Мы боремся за эти 10 процентов.

Слиты дела тех, кто финансировали антимайдан, бандитов.

Сейчас увидим, как на это все будет смотреть новый генпрокурор. Расследование майдановский дел зависит от президента. То есть от кадров, которые он расставит

То есть многое зависит от новой власти?

Расследование переходит в ГБР. С ноября прокуратура теряет следствие. Поэтому все зависит от президента, то есть от кадров, которые он расставит.

Важно, какую позицию займет Аваков, который покрывает часть преступников.

А есть шансы, что он останется?

Безусловно, он вице-премьером хочет стать. За это идет бешеная борьба. Автор: Тарас ПОДОЛЯН Игорь ЛУЦЕНКО: "Борьба с коррупцией заключается не только в уголовном преследовании коррупционеров. Это, прежде всего, отмена незаконных схем, по которым работает коррупция"

Много разговоров было о судебной реформе. Как ее сдвинуть с места?

Реформы не было. Была попытка построить судей. Сейчас начнут заново. На месте Богдана, чтобы поставить под свой личный контроль судебную ветвь власти, я бы заново инициировал люстрацию судей и конкурсы.

Но на самом деле нужны изменения Конституции, чтобы судебная власть стала независимой.

Мы должны выбирать три независимых друг от друга ветви власти: парламент, президента и судей.

Как будет развиваться дело бывшего "регионала" Александра Ефремова?

Я прогнозировал, что после выборов его выпустят. Так и произошло.

Ефремову не повезло. Он попал под раздачу Юрия Луценко и сидел в СИЗО, отдувался за всех. Ни один другой регионал такой судьбы не имел. То, что его выпустили - плохо, но логично. Дела против него в полурозваленом состоянии.

Что он будет делать, когда его выпустят?

Думаю, отдыхать. У Медведчука его не ждут.

Он где-то недалеко от меня живет. Будет в Sportlife снова ходить.

С чем связана активность бывшего заместителя главы АП Януковиче Андрея Портнова?

Портнов - это "решала". Сейчас снова пришло его время. Сочетает это с медийностью, блогерством. Его тоже не ждут в одном политическом проекте, его функция - сделать самую грязную работу. Любой сейчас может оскорблять Майдан - потому что некому заступиться. Морально в глазах народа все авторитеты уничтожены

Он обесценивает все достижения Революции достоинства в своих заявлениях. Зарабатывает какие-то бонусы?

Он всегда плевался в сторону Майдана. Но достижения Революции достоинства обесценил Порошенко.

Сделал себя голосом Майдана, патриотизма, войны, честности, мужества, украинского духа. И дискредитировал это все, забрав с собой в политическую могилу. Любой сейчас может оскорблять Майдан - потому что некому заступиться. Морально в глазах народа все авторитеты уничтожены.

Может появиться человек, который эти ценности будет отстаивать?

Будем надеяться. Плохие времена для появления такого человека. Сейчас времена актеров.

Что значит монобольшинство в Верховной Раде?

Я помню еще группу 239. Это была группа коммунистов в Верховной Раде (официальное название - "За Советскую суверенную Украину", коммунистическое большинство в Верховной Раде первого созыва в июне 1990 - августе 1991 лет. - Gazeta. ua). Будут формировать что-то примерно такое, как задумывала в свое время Коммунистическая партия - когда парламент был почти на 100 процентов фейковый. Другой роли для депутатов из монобольшинства никто не предусматривает.

Они готовы к этой роли?

Часть из них точно не готова. Думаю, будут бунты. Вопрос, как с ними справятся. Автор: Тарас ПОДОЛЯН Игорь ЛУЦЕНКО: "Кличко настроен на борьбу. И теперь союзниками стали фактически ожесточенные его враги"

Сегодня обсуждается вопрос оппозиции. Кто это будет и чем они будут заниматься в парламенте?

Интересная и досадная ситуация у тех, кто избирателям говорил о своей работе в правительстве и реализацию идей. Они оказались ненужными.

Как будут делить должности?

"Слуга народа", возможно, и будет давать какие-то комитеты, вице-спикера оппозиции дадут.

Есть вопросы, как будут договариваться олигархи. Они завели своих людей через все фракции. Поэтому попытаються создавать возможно даже формальную коалицию, чтобы легализовать влияние.

Зеленскому коалиция не нужна, а олигархам надо.

Продолжается противостояние между Виталием Кличко и Офисом президента. Почему власть хочет разделить полномочия мэра и главы КГГА?

Потому что у Зеленского не уверены, что выиграют выборы в Киеве. Это единственная причина, почему начали эту катавасию. Как Янукович, хотят взять Киев административно-кулуарными способами. Выдумают это давление на Кличко, чтобы договориться с ним и как-то перепланировать потоки в Киеве под себя. Даже желаемую цифру озвучили - 20 миллионов в год.

Кличко настроен на борьбу. И теперь союзниками стали фактически ожесточенные враги. Даже кто кричал: "Кличко надо посадить", теперь говорят: "Кличко надо посадить, но то, что делается в отношении него, это - беспредел". И я эту оценку тоже разделяю, что это беспредел и ограничения прав киевлян. Нет законного основания ставить на руководителя КГГА кого-то, кроме Кличко - так разъяснил Конституционный суд, так прописано в законе.