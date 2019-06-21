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пятница, 21 июня 2019 10:11

Княжицкий очертил угрозы от решения Конституционного суда относительно выборов

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Княжицкий очертил угрозы от решения Конституционного суда относительно выборов
Николай Княжицкий обратил внимание, что не все судьи КС назвали указ Зеленского конституционным. Фото: zaxid.net

Народный депутат и один из подписантов представления в Конституционный суд Николай Княжицкий считает неконституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов, хотя и признает любое решение КС.

Об этом Княжицкий сказал в четверг в прямом эфире программы "Говорит большой Львов".

Политик отметил, что ряд судей голосовали против. В частности, Николай Мельник и Сергей Сас - опытные судьи Конституционного суда, которые не считают указ конституционным.

Княжицкий назвал указ Зеленского политически мотивированным и напомнил о примере Молдовы, где субъектность страны оказалась под угрозой из-за закулисных договорённостей между Администрацией президента США Дональда Трампа и представителями Российской Федерации. По словам Княжицкого, большие геополитические игроки могут осуществлять шаги для потери субъектности и Украиной, для чего им выгоден послушный и неопытный парламент.

"Сейчас мы видим, что советник президента по нацбезопасности США Джон Болтон планирует встретиться с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Израиле, где они, вероятно, будут обсуждать ситуацию в Украине. Американцы надеются, что найдут какой-то компромисс с Путиным, но я в это не верю. Трампу нужно выиграть следующие выборы, американские и российские бизнесмены хотят поделить между собой Украину. Но я не уверен, что в Украине это сработает, потому что мы имеем честных и ответственных политиков, которые отстоят нашу субъектность", - заявил Княжицкий.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Верховную Раду на 21 июля.

Фракция "Народного фронта" собрала подписи нардепов под представлением в Конституционный суд относительно конституционности указа президента. 20 июня суд признал указ конституционным.

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21
июня

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