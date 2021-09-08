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Княжицкий о сюжете CNN: это сигнал американцев и фактическое подтверждение государственной измены Зеленского в "вагнергейте"

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Княжицкий о сюжете CNN: это сигнал американцев и фактическое подтверждение государственной измены Зеленского в &quot;вагнергейте&quot;
Нардеп Николай Княжицкий: "Зеленский сам подтвердил, что причастен к срыву операции по задержанию вагнеровцев". Фото: Народный фронт

Американский телеканал CNN подтвердил, что операцию по задержанию вагнеровцев готовили украинские спецслужбы. Спецслужбы США знали об этой операции. Это полное опровержение слов Владимира Зеленского о том, что якобы эту операцию организовывали иностранные разведки.

Об этом пишет в Facebook народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"Зеленский сам подтвердил, что причастен к срыву операции. Фактически это прямой акт государственной измены или государственной глупости. Или, что хуже, - и первого, и второго", - убежден Княжицкий.

"Канал CNN поддерживает демократов, то есть действующую американскую власть. Отсрочка расследования Bellingcat до встречи Зеленского с Байденом и появление материала на CNN сразу после визита может означать недовольство администрации США позицией Зеленского во время визита. Мягкий, но обвинительный материал на CNN - это сигнал Зеленскому. Если на него не будет реакции, если Зеленский и дальше будет проводить коррупционную олигархически-популистскую политику, вскоре появится жесткий материал Bellingcat", - убежден депутат.

Как известно, американская телекомапания CNN обнародовала публикацию о спецоперации по задержанию террористов с российской ПВК Вагнера, которая была сорвана летом 2020 года. По данным CNN, это была операция украинских спецслужб, которые планировали захватить боевиков, причастных к военным преступлениям, в том числе в сбивании самолета MH-17.

Издание со ссылкой на свои источники утверждает, что американцы оказывали техническую помощь в проведении этой спецоперации украинским коллегам. По данным издания, спецоперация была сорвана, когда за несколько часов до вылета из Минска боевиков вдруг задержали белорусские спецслужбы.

Публикация CNN таким образом опровергает версию Владимира Зеленского. Как известно, 24 июня 2021 года в интервью в программе "VIP с Натальей Мосейчук" в эфире "1+1" Владимир Зеленский заявил, что Украину "максимально затягивали" в спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Зеленский также заявил, что он рад, что сделка так и не состоялась, так как считает, что Украину могли ждать те же последствия, что и после перехвата борта Ryanair в Минске.

"Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, к какой изоляции такая операция приводит. Поэтому это точно не была наша операция", - начал говорить Зеленский.

Он добавил, что идея спецоперации по "вагнеровцам" "была других стран, точно не Украины, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос - это правда".

"И то, что этого не произошло - еще раз проводя параллели с тем, что произошло в Беларуси - слава богу, что мы проявили субъектность в этом важном вопросе", - добавил Зеленский.

По словам Зеленского, он позвонил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и заявил о готовности передать всю информацию по "вагнеровцам". И тот якобы пообещал ему помочь.

"Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была моя последняя с ним беседа. К сожалению, на сегодня отношения... такие", - сказал Зеленский.

Зато как пишет CNN, спецслужбы Украины создали подставную частную военную компанию, чтобы получать информацию о российских наемниках. Операция против 33 вооруженных россиян, задержанных белорусскими спецслужбами в июле 2020 года, была частью кампании.

В подставной ПГК был свой сайт, а кандидатам в наемники предлагался контракт с ежемесячным жалованьем в $ 5тыс., отмечают источники CNN. По их данным, участники операции в ходе интервью с русскими собирали информацию о том, где они воевали. По информации CNN, некоторые россияне, которые отправились в ПВК, указывали на причастность к сбитому пассажирскому самолету Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", выполнявшему рейс MH17 над Украиной.

Украинские спецслужбы, как утверждают источники канала, отобрали 33 человека из самыми явными связями с операциями на Донбассе. Им было сказано, что они отправятся на самолете из России в Турцию, а оттуда - в Венесуэлу. Из-за закрытия границ организаторы направили наемников в санаторий под Минском: предполагалось, что там они могли остаться незамеченными. КГБ Беларуси задержал россиян за несколько часов до того, как они должны были вылететь из страны, отмечают источники CNN.

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