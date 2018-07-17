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среда, 18 июля 2018 09:01

Кнопкодавство, игры в "ферму", драка: чем запомнилась Рада перед выходом на каникулы
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На этой неделе проходит восьмая сессия Верховной Рады. Народные депутаты дорабатывают в комитетах, после чего уходят на летние каникулы до 4 сентября.

В течение сессии, которая длилась 5 с половиной месяцев, парламент принял 88 законов и 37 постановлений. В частности - запустил работу Антикоррупционного суда, одобрил закон о национальной безопасности - для введения в армии стандартам НАТО, поддержал идею президента Петра Порошенко о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

Однако депутаты не смогли обновить состав Центральной избирательной комиссии, принять избирательный закон для избрания депутатов по открытым партийным спискам, отменить неприкосновенность.

Gazeta.ua напоминает, чем еще запомнились народные избранники на этой сессии.

В начале февраля бывший "регионал", представитель группы "Воля народу" Александр Пономарев в кулуарах выхватил из рук мобильный телефон у журналиста. Генпрокурор Юрий Луценко сделал представление на снятие с депутата неприкосновенности.

"Оппоблоковец" Сергей Матвиенков отказывался говорить в парламенте на государственном языке: "Я представитель города Мариуполь".

Оригинальным принтом на кофте выделился нардеп от БПП Сергей Лещенко.

Автор: Богдан Бортаков, bykvu.com
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Он же постоянно удивляет стильными носками.

Автор: Богдан Бортаков, bykvu.com
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Лещенко "занят"

Между тем "народнофронтовка" Татьяна Чорновол утверждает, что главный "радикал" Олег Ляшко "продался Фирташу".

Автор: Богдан Бортаков, bykvu.com
  Чорновол "пиарит" Ляшка
Чорновол "пиарит" Ляшка

С криками "Давай! Антон!" - нардепы приветствовали кнопкодавство своего коллеги, представителя "Відродження" Антона Яценко. Тот голосовал на 6 пустых креслах подряд. Активисты прозвали его "кнопкодавом-рецидивистом".

За игрой в "ферму" поймали еще одного члена "Відродження" Евгения Геллера.

Автор: censor.net.ua
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В отдельных депутатов серьезные дела

22 марта внефракционный нардеп Надежда Савченко стоит перед генпрокурором, который зачитывает представление на ее арест.

Автор: Олег Федонюк
  Савченко в верхней одежде готовиться к аресту
Савченко в верхней одежде готовиться к аресту

Ее подозревают в подготовке террористических актов и сговоре с главарями боевиков.

Автор: Олег Федонюк
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Говорит, что не откажеться от звезды Героя Украины

Рада поддерживает Луценко, Савченко задерживают следователи СБУ, доставляют в изолятор.

В апреле в парламенте появился новый нардеп. Присягу принял бывший соратник Ющенко, экс-министр юстиции Роман Зварыч. Он шел в списке БПП. Заменил Валерия Пацкана, которого избрали председателем Счетной палаты.

Автор: Олег Федонюк
  Зварич пришел в Раду
Зварич пришел в Раду

"Убери фотоаппарат" - кричит "оппоблоковец" Александр Долженков журналисту. Раскладывает карточки за других нардепов в систему "Рада" . "Он что, не имеет права на личную жизнь?" - выгораживают Долженкова его коллеги по фракции.

Между тем внефракционный нардеп, бывший спикер Владимир Литвин ставит "лайки" своим сообщениям в Facebook под чужими никнеймами.

Автор: Богдан Бортаков, bykvu.com
  Литвин стал "Антоном"
Литвин стал "Антоном"

В мае парламентарии пришли в сессионный зал в вышиванках - так отмечали день национальной одежды.

Автор: @verkhovna_rada
  Депутатов объединил День вишиванки
Депутатов объединил День вишиванки

По пятницам большинство нардепов традиционно прогуливают работу. 25 мая под конец заседания в парламенте остались 7 нардепов из 423. Это внефракционный Борислав Береза, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, нардепы "Опоблок" Артур Мартовицкий, Игорь Шурма, Радкальна партія - Валерия Заружко, Алексей Кириченко, "Народний фронт" - Георгий Логвинский, "Самопоміч" - Егор Соболев.

Автор: facebook.com/borislav.bereza
  7 из 423
7 из 423

Июнь запомнился дракой. Столкновение произошло между Юрием Березой из "Народний фронт" и Александром Долженковым. Причина - высказывания нардепа Евгения Мураева о том, что украинский политзаключенный Олег Сенцов является "террористом".

Автор: УНІАН
  Береза схватил Долженкова за лацкан пиджака
Береза схватил Долженкова за лацкан пиджака

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Украинцы избрали Верховную Раду восьмого созыва на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", "Опозицій­ний блок", Радикальна партія Олега Ляшка и "Батьківщина". В Раде работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах.

Свои полномочия парламент должен прекратить в 2019 году.

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