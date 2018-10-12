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пятница, 12 октября 2018 14:48

Кнопкодавам и прогульщикам не понравится: в Раде грядут изменения

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Кнопкодавам и прогульщикам не понравится: в Раде грядут изменения
Тендер объявлен на 5,7 млн грн. Фото: ТСН

Управление делами Верховной Рады запустило процесс ремонта зала пленарных заседаний. В частности, планируют заменить систему электронного голосования "Рада".

Соответствующий тендер на 5,7 млн грн разместили на сайт Prozorro. Он будет разыгран 30 октября.

Победитель тендера до конца года должен будет разработать проектно-сметную документацию на ремонт сессионного зала.

В частности, на рабочем месте нардепов должны быть компьютер, модуль с кнопками для голосования, модуль бесконтактного считывания ID-карты, цветной сенсорный экран с возможностью голосования по нему и записи на выступление, микрофон, громкоговоритель, устройство для синхронного перевода, модуль подзарядки мобильных устройств и электронная табличка с ФИО нардепа.

Видеофиксация нардепов на рабочем месте должна уменьшить количество прогулов. Планируют запустить синхронный перевод заседаний на 8 языков, обновить телевизионный комплекс трансляций заседаний.

В плане работ указана реставрация мебели и установки нового инженерного оборудования. В частности, в отдельных местах планируется заменить наполнитель и обивку кресел, изменить сами кресла, уменьшить или увеличить количество рабочих мест или их размер. Также должна быть реконструирована трибуна, заменено кресло президента и ковровое покрытие.

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В сентябре только 43% нардепов посетили все заседания парламента. По данным письменной и электронной регистраций, 10 депутатов не были ни на одном заседании. Часто карточки избранников голосуют, при том сами депутаты отсутствуют в зале.

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