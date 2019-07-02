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вторник, 02 июля 2019 13:36

Клюев проживает в оккупированном Донецке и идет в Раду - ЦИК

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Клюев проживает в оккупированном Донецке и идет в Раду - ЦИК
ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего главу Администрации Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Предварительно текст проекта постановления зачитал член ЦИК Михаил Вербенский во вторник.

"Центральная избирательная комиссия постановляет.

Первое. Зарегистрировать кандидатом в народные депутаты выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе №46 (центр - город Бахмут, Донецкая область. - Gazeta.ua) Клюева Андрея Петровича... В течение последних 5 лет проживает на территории Украины.

Образование высшее, временно не работает. Проживает в городе Донецке, судимость отсутствует", - сказал чиновник.

Также член ЦИК сообщил о внесении изменений в предыдущее постановление о форме и тексте бюллетеней для голосования в одномандатных округах.

"Дополнив новой позицией - Клюев Андрей Петрович, 1964 года. Это постановление направить государственному предприятию "Поліграфічний комбінат "Україна" для изготовления контрольного экземпляра бюллетеня по одномандатному округу №46", - сказал Вербенский.

Удостоверение кандидата в нардепы Клюева выдадут представителю партии, выдвинувшей его.

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Кассационный административный суд Верховный суд разрешил бывшему "регионалу" Андрею Клюеву участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду.

Возглавлял Администрацию Януковича с 24 января до 25 февраля 2014-го. 2 года до этого был секретарем Совета нацбезопасности и обороны, входил в правительство Азарова. Избирался в Верховную Раду по списку Партии регионов, был вице-премьером по вопросам топливно-энергетического комплекса. С братом Сергеем входил в список 50 самых богатых украинский. 2009-го их состояние оценивали в $ 227 млн.

Генпрокуратура подозревает Клюева в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением. Его разыскивает Служба безопасности Украины. Был в международном розыске Интерпола, в прошлом году из розыска сняли.

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02
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