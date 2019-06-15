Климкин рассказал о возможном назначении послом США

Климкин не будут назначать послом в США. Фото: Фокус.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что его могут отправить послом в США.

Соответствующее сообщение написал на странице в Twitter, добавив шутку и веселый смайл.

"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать", - заявил Климкин.

Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати😂 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 июня 2019 г.

Верховная Рада отказалась увольнять с должности министра иностранных дел Павел Климкин. Парламентарии отклонили заявление министра об отставке - "за" проголосовал 141 депутат. Климкин написал заявление об отставке 17 мая и собирался идти в парламент.