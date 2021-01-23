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суббота, 23 января 2021 22:53

Климкин рассказал о слабом месте режима Путина

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Климкин рассказал о слабом месте режима Путина

Фильм оппозиционера Алексея Навального о дворце президента России Владимира Путина свидетельствует, что часть российских элит ведет скрытую игру против своего лидера.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В этом фильме меня удивило, как это все снималось. Похоже, что это съемка с дрона. А если это так, то кто ее сливает? Ну, нельзя же представить, что в России вокруг резиденции Путина так просто дроны летают. Так что, я думаю, часть российских элит начинают играть в другую игру. В истории России боярские заговоры многое значили. Поэтому Путину нужно смотреть и внутри. То есть давление на него растет не только извне, но и изнутри", - отметил Климкин.

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Экс-министр также прокомментировал протесты сторонников Навального в Москве.

"То, что сегодня происходит на российских улицах, - я не знаю, весь ли мир на это смотрит, но многие. Пару часов назад фильм о дворце Путина посмотрело уже 67 млн ​​человек. Это то, что работает уже действительно в мировом масштабе, это то, что реально делегитимизирует режим и Путина лично", - отметил он.

Акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального проходили в 93 городах России. Задержания в Москве продолжаются. Россияне попытались пикетировать СИЗО "Матросская тишина", где содержат Навального, однако сотрудники ОМОНа начали их задерживать.

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