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пятница, 27 сентября 2019 07:27

Климкин похвалил Зеленского

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Климкин похвалил Зеленского
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин похвалил президента Украины Владимира Зеленского за его визит в США. Фото - Обозреватель

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин похвалил президента Украины Владимира Зеленского за его визит в США.

Считает, что он из сложившейся ситуации вышел с плюсами.

"К сожалению, а может и к счастью, в истории Штатов Украине будет связана с Чернобылем, с Майданом и с импичментом. В перспективе это нас затянет в очень негативную спираль. Но сегодня, я считаю, что президент Зеленский вышел из этой ситуации, кроме Европы, без потерь и даже с плюсами", - сказал Климкин в программе "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

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В то же время экс-министр посмеялся над обсуждениями так называемого большого мирного соглашения по Донбассу. Говорит, в глобальное соглашение с Путиным верят только идиоты.

Во вторник 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Говорили об аннексии Крыма, войне на Донбассе и помощь Украине.

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