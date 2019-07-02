Климкин нашел замену на время отпуска

Министр надеется, что его обязанности будет исполнять Зеркаль. ФОТО: NewsOne

Министр иностранных дел Павел Климкин собирается в отпуск с 3 июля и хочет видеть Елену Зеркаль в должности исполняющего обязанности министра иностранных дел.

"Я так рассчитываю, что пойду в отпуск со среды. Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все", - сказал он в блиц-интервью "Украинским новостям".

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Министр надеется, что его обязанности будет исполнять Зеркаль.

В понедельник, 1 июля, Комитет Верховной Рады по иностранным делам рассмотрит вопрос увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел.