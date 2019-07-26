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пятница, 26 июля 2019 13:01

Кличко выступил против инициативы Зеленского

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Кличко выступил против инициативы Зеленского
"Разделение должностей и введение в столице двоевластие является антиконституционным", - городской голова. ФОТО: Радио Свобода

Глава Киева Виталий Кличко выступил против разделения полномочий мэра и главы Киевской государственной администрации. Обе должности сейчас занимает сам Кличко.

"Разделение должностей и введение в столице двоевластие является антиконституционным", - сказал городской голова.

И добавил, что в 2003 году Конституционный суд постановил - председателем КГГА может быть только лицо, которое выбрали мэром Киева.

Также он рассказал, что команда Зеленского пыталась подчинить его своим людям - Андрею Вавришу или Александру Ткаченко.

"У меня состоялась встреча с руководителем Офиса президента, мне потом поступил звонок - и Богдан заявил, что я должен корректировать свои действия в отношении процессов в городе с двумя персоналиями - я могу выбирать, с тем или другим. Было озвучено фамилии Ваврыш и Ткаченко. Этот звонок был где-то два или три недели назад (...) После этого я также получил звонок от господина Вавриша, мы встретились. мы обсуждали возможность переезда Офиса президенту с Банковой в "Украинский дом" на Европейской площади ", - сказал Кличко.

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Офис президента попросил Кабинет министров внести представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.

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