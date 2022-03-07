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понедельник, 07 марта 2022 17:33

Спецтема: Война России против Украины

Кличко выразил соболезнования из-за гибели главы Гостомельской громады Юрия Прилипко

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Кличко выразил соболезнования из-за гибели главы Гостомельской громады Юрия Прилипко
"Погиб, раздавая хлеб и лекарства" - Мер Киева Виталий Кличко о гибели главы Гостомельской громады Юрия Прилипко

Мэр столицы, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко выразил соболезнования в связи с гибелью главы Гостомельской общины Юрия Прилипко.

Видео-обращение он выложил на своей странице.

"Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особенной яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей. Погиб председатель Гостомельской общины Юрий Прилипко. Когда раздавал людям хлеб и лекарство. Это мой коллега, которого хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память Юрий Прилипко. Он до последнего вздоха был с громадой. Заботился о людях", - написал Кличко.

Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация о гибели Прилипко, которую позже опровергли. Сегодня появилось подтверждение, что глава Гостомельской громады был убит оккупантами.

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