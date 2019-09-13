Кличко собирается победить на досрочных выборах мэра

Кличко пойдет на досрочные выборы мэра. Фото: ТСН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет на выборы при любых условиях - будут ли они досрочные или своевременные.

"Я буду участвовать в местных выборах. Я начал много проектов. Я взял обязательства перед Киевлянами и я хочу эти проекты довести до конца", - заявил Кличко, сообщает Украинская правда.

Если они хотят досрочных выборах, пожалуйста. Я иду честно, открыто, мне нечего прятать, презентовать свою концепцию развития ".

На вопрос, зачем ему идти в мэры, когда президент Владимир Зеленский назначит своего руководителя КГГА, Кличко ответил, что будет бороться за децентрализацию и самоуправление.

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Офис президента добивался увольнения Кличко от должности председателя Киевской городской госадминистрации с конца июля. Предварительный состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. 4 сентября Кабмин согласовал увольнения Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.