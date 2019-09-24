Кличко сделал заявление касательно выборов

Кличко заявляет о обновленной партии. Фото: УНІАН

Мэр Киева Виталий Кличко в ближайшее время представит обновленную политическую силу, с которой будет участвовать в местных выборах.

"Также надо договариваться об объединении усилий, для того, чтобы Киев развивался", - сказал Кличко в эфире телеканала "Київ".

Он заявил, что нужно принять такой закон о столице, который обеспечит киевлянам право избирать власть в городе.

"Речь не идет о фамилии или какие-то политические силы. А о ключевых принципах самоуправления, децентрализации. Чтобы киевляне избирали человека, который берет перед ними обязательства воплотить ту программу развития города, что представит жителям. И потом отвечает перед людьми за работу", - сказал Кличко.

Виталий Кличко является лидером партии "Удар".

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Офис президента добивался увольнения Виталия Кличко с конца июля. Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. Премьер-министр Алексей Гончарук назвал причиной увольнения связь Кличко с Вадимом Столаром. Его связывают с застройническими схемами в столице.