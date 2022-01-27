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четверг, 27 января 2022 18:40

Кличко прокомментировал намерения правительства уволить глав РГА в столице: "Если ты не прислуга, значит – враг"

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Лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко назвал согласование Правительством увольнения глав РГА подавлением местного самоуправления. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что соответствующее решение Правительства неконституционно.

"С политической же точки зрения скажу одно: таким "решением" члены правительства присоединились к кампании по подавлению местного самоуправления в Украине и попытке построить жесткую вертикаль власти. Недемократическую и неконституционную. Киевлян хочу заверить: интересов громады я не сдам. И буду защищать право жителей столицы на самоуправление в своем городе", - подчеркнул Кличко.

Лидер "УДАРа" призвал власти прекратить внутренний раздор и сосредоточить усилия на противодействии внешней агрессии.

"Не надо руководствоваться принципом "если ты не прислуга, значит – враг". Не надо презирать местное самоуправление и давить и уничтожать его! Враг сегодня у нас – один и общий. И он только и ждет, чтобы воспользоваться ситуацией внутреннего раздора и разборок. Сегодня важны единство и совместные усилия, чтобы защитить и сохранить наше государство. И не время для личностных рефлексий или соревнований. Украинцы снова должны продемонстрировать свое достоинство, сплоченность и готовность всем вместе дать отпор агрессору", - подытожил Кличко.

Кличко сообщил, что не будет увольнять представителей провластной партии с должностей в КГГА за политическую принадлежность.

"Я оцениваю и увольняю людей по результатам их работы, а не по политической принадлежности. Как это происходит во всех демократических странах. Такими принципами должна руководствоваться и центральная власть. Чтобы управление – и местное, и государственное – было в Украине профессиональным и эффективным, а не политически лояльным. С юридической точки зрения – чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия. Ибо местное самоуправление – это не воплощение политических прихотей центральной власти. Поэтому не следует пренебрегать Конституцией и законами. Надеюсь, у Президента есть кому посоветовать, что не стоит принимать предложение правительства. Потому что уже суд будет давать правовую оценку нарушению закона", - подытожил Кличко.

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Дата
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