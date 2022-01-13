Кличко прокомментировал давление Банковой на Порошенко: от этого Украина только проигрывает

От конфликта Порошенко и Зеленского проигрывает страна. Об этом лидер УДАР Виталий Кличко заявил, отвечая на вопросы СМИ по поводу ситуации с пятым президентом Украины.

"Выиграет или проиграет от этого Порошенко или Зеленский - но проиграет от этого страна. От происходящего. Не слишком хорошо воспринимают за границей и внутри страны, когда начинают выяснять отношения между собой предыдущий и нынешний президенты", - подчеркнул Кличко.

Лидер УДАР отметил, что юридические аспекты дела должны комментировать специалисты.

"Что касается юридической оценки этих действий, считаю, что некорректно мне комментировать юридическую составляющую. Это задача юристов", - подытожил Кличко.