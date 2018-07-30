Кличко получал советы от пиарщика Януковича

Мэра Киева Виталия Кличко консультировал пиарщик экс-президента Виктора Януковича. Фото: iPress.ua

Политтехнолог и лоббист Пол Манафорт в 2014 давал советы мэру Киева Виталий Кличко. Об этом сообщает ВВС.

Материалы доказательной базы против политтехнолога собрал офис американского спецпрокурора Роберта Мюллера.

Согласно документам, через три месяца после расстрелов на Майдане Независимости в 2014 году, Пол Манафорт отправил своему помощнику Константину КИЛИМНИКУ большую презентацию и план реструктуризации Киевской городской государственной администрации.

Она предназначалась для мэра с инициалами "V.K." Местные киевские выборы состоялись 25 мая 2014 года. Их выиграл Виталий Кличко. Манафорт мог консультировать его и во время его мэрской предвыборной кампании, и уже в должности мэра.

Виталий Кличко признал, что в 2014 году компания Манафорта действительно предлагала свои консультационные услуги.

"Поскольку фамилия Манафорта было известно в этой сфере, беседы с ними велись. Они тогда подготовили некоторые презентационные - тестовые вещи. В этих предложениях были общие моменты, ничего такого архинового, чего мы не знали. Поэтому, можно сказать, что сотрудничество, которое предлагалась , закончилась так и не начавшись ".

Советы Манафорта

По плану Манафорта, в столичной администрации должны работать две команды: политтехнолога и самого мэра.

Первая фаза совместной работы, согласно документам, должна была продолжаться с 20 по 24 мая. Политтехнолог отправил электронное письмо с презентацией и планами на первые сто дней. Шагами мэра должны были быть: работа с прессой, создание медиабазы, установление отношений с владельцами ключевых СМИ, которые будут доносить тезисы VK. Также в планах - подготовка месседжей и выступлений мэра, создание для него "военной комнаты", кампания в соцсетях, блоггинг и прочее.

Вторая фаза плана охватывала период с 26 мая по 21 июня. Она включала пресс-конференции, телефонные звонки европейским лидерам и график событий, работу с сетями.

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Манафорт также предлагал внедрить 100% возврат налога на доход, уплаченный в Киеве, в городской бюджет, ужесточение штрафов за нарушение правил парковки, подчинение глав райадминистраций столицы мэру, проведение аудита коммунальных предприятий, а также освободить и отремонтировать здание мэрии, горсовет перенести в один из офисных центров или разместить его в одной из райадминистраций.

Также политтехнолог хотел четко разделить полномочия между департаментами по борьбе с коррупцией, уменьшить бюрократические процедуры, объединить должности мэра и руководителя КГГА и уменьшить количество заместителей.

Полу Манафорту, бывшему пиарщику Виктора Януковича и экс-руководителю избирательного штаба Трампа, в США предъявлены 12 обвинений. Главные - заговор против Соединенных Штатов, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и лживые показания. Манафорту может грозить до 80 лет заключения.