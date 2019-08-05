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понедельник, 05 августа 2019 09:43

Кличко покинул Украину

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Мэр Киева Виталий Кличко написал заявление о согласованном с президентом непродолжительную отпуск с 5 по 9 августа.

Судя по информации онлайн-табло киевских аэропортов на момент публикации фото, лететь Кличко мог в Анталию или Таллинн, - сообщает Украина 24/7.

Автор: Инстаграм
  Виталий Кличко покинул страну
Виталий Кличко покинул страну

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На встрече мэра Киева Виталия Кличко, Дмитрия Фирташа, Петра Порошенко и Сергея Левочкина в Вене перед выборами 2014-го не подписывали никаких документов. Кличко с Фирташем говорили о поддержке в СМИ. Мэр Киева назвал манипуляцией заявление руководителя Офиса президента Андрея Богдана о том, что на этой встрече подписали документ, благодаря которому Кличко стал главой КГГА.

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Дата
05
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