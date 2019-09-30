Кличко подал в суд на Богдана и правительство

Кличко утверждает, что его нельзя было увольнять. Фото: EPA

Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на Кабинет министров, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об увольнении его с должности председателя КГГА.

Соответствующие административные иски поданы в Окружной административный суд города Киева, пишет "Радіо Свобода"

В одном из исков Кличко требует признать противоправными действия правительства по внесению президенту представление от 4 сентября об увольнении и просит отменить соответствующее предложение премьера Гончарука.

Аргументирует свою позицию тем, что "полномочия Кличко Виталия Владимировича, как Киевского городского головы составляют 5 лет и завершаются не ранее чем 16 ноября 2020.

Таким образом, учитывая, приведенные выше положения о том, что ни одно лицо, кроме Киевского городского головы, не может быть назначено главой Киевской городской государственной администрации, то полномочия Кличко Виталия Владимировича, как законно назначенного главы КГГА, также не могут быть прекращены раньше 16 ноября 2020 года".

Второй иск Кличко подал против Богдана, в котором указал, что он превысил свои полномочия, когда подал письмо в Кабмин об освобождении с должности председателя КГГА.

Мэр Киева утверждает, что такие вопросы - исключительные полномочия президента и правительства.

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Офис президента добивался увольнения Виталия Кличко с конца июля. Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. Премьер-министр Алексей Гончарук назвал причиной увольнения связь Кличко с Вадимом Столаром. Его связывают с застройническими схемами в столице.