Кличко опроверг слухи об отставке

Кличко добавил, что о своем окончательном решении Зеленский сообщит ему лично. ФОТО: LIGA.net

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слухи о своей отставке с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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"У меня вчера вечером состоялся разговор с президентом Владимиром Зеленским. Разговор прошел спокойно. Он подтвердил, что действительно есть такие планы о назначении главы КГГА. Я еще раз подчеркнул, что разделение полномочий разрушает самоуправление. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без обязательств перед ними", - сказал он.

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Мэра Одессы Геннадия Труханов оправдали. Такое решение приняла коллегия Малиновского районного суда.