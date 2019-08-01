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четверг, 01 августа 2019 11:43

Кличко обратился к НАБУ из-за Богдана

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Кличко обратился к НАБУ из-за Богдана
Виталий Кличко просит НАБУ проверить заявление Андрея Богдана. Фото: censor.net.ua

Мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро проверить заявление главы Офиса президента Андрея Богдана. Там говорится о подкупе в его интересах.

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"Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению председателя ОП Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах. Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить все подробности. Надеюсь, господин Богдан способствовать расследованию. Если, конечно, сказал журналистам правду", - написал Кличко в Twitter.

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на некомпетентность главы его Офиса Андрея Богдана. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

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