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вторник, 30 июля 2019 19:48

Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан

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Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких &quot;ньюсмейкеров&quot;, как Богдан
Богдан попросил правительство подать документы для увольнения Кличко с должности главы КГГА - Зеленский планирует назначить туда "своего человека". Фото: president.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на некомпетентность главы его Офиса Андрея Богдана.

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Все, что наговорил господин Богдан, - полная чушь и некомпетентность. Но я обращаюсь к президенту: Владимир Александрович, с уважением к вам, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, - о каких новых стандартах в политике можно говорить?

Если коротко: Киевсовет работает прозрачно, эффективно и без "смотрящих"... Второе: я давно не являюсь руководителем БПП. Третье: кому-то деньги предлагали? Фамилии? Кто? Зачем? А то какие-то сплетни и безосновательная ложь.

Также - манипулирование законами и Конституцией. И на это все смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", - сказал Кличко.

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30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что получил предложение от "смотрящего" по Киеву разделить ворованные из бюджета средства, если ОП не будет назначать главой КГГА своего человека. Также сказал, что Кличко на встрече рассказал, что Киевраду контролирует не он, а "2-3" смотрящих ", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромиссы," у него не будет большинства в Киевраде".

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