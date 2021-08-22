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воскресенье, 22 августа 2021 14:10

Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике

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Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике

Власть демонстрирует мелочность и слабость во внешней политике вместо консолидации усилий. Лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал утренний инцидент в аэропорту "Борисполь", когда его не пропустили на предусмотренную протоколом встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Он отметил, что власть, к сожалению, демонстрирует слабость во внешней политике.

"Убежден, во внешней политике власть должна демонстрировать консолидацию усилий, а не мелочность и слабость. А пока, к сожалению, демонстрирует слабость. Тем самым ослабляя позиции Украины!" - отметил Кличко.

Он отметил, что вместо того, чтобы думать, как укреплять украино-немецкие отношения, на Банковой полночи разрабатывали план, как не допустить встречи Меркель с Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что охрана не пропустила его в аэропорту "Борисполь", где по протоколу он должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. "Прибыв в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлер Германии Ангела Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", - отметил Кличко.

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