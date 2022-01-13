Кличко для CNN: Украина видит свое будущее как демократическая европейская страна, а не в Советской империи Путина

Украина избрала демократическое европейское будущее, и поэтому Россия наращивает агрессию. Об этом лидер УДАРа и мэр столицы Виталий Кличко заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

"В 2014 году Украина избрала европейский путь развития. Россия и Путин недовольны этим решением, потому что его идея - возродить Советскую империю. Мы не хотим возвращения в Советский Союз. Мы видим свое будущее как европейская демократическая страна. Это - причина происходящего", - заявил Кличко.

Он отметил, что украинцы, в частности столичная власть, готовятся ко всем сценариям развития событий.

"Мы озабочены военными силами на границе Украины. Не знаем, готовится ли Россия к вторжению в нашу страну или это просто "игра мышцами" РФ. Мы не знаем планов, но готовимся к любому сценарию", - объяснил лидер УДАРа зрителям из США.

Накануне Кличко заявил, что мир должен помнить, что безопасность Украины - гарантия его безопасности.