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четверг, 30 декабря 2021 02:54

Кива предложил работу помощнице замминистра, известной любовью к глубоким декольте

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Кива предложил работу помощнице замминистра, известной любовью к глубоким декольте
Кристине Тишкун 27 лет. На рабочей встрече Игоря Гарбарука и мэра Львова Андрея Садового женщина была в платье с откровенным декольте и с высоким разрезом. Фото: @christina_tyshkun/Instagram

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива предложил работу помощницы бывшего замминистра образования Игоря Гарбарука Кристине Тишкун. Она пришла на рабочую встречу в откровенном наряде.

Предложение Кива высказал в Telegram.

"Замминистра образования Гарбарука, чью помощницу сумела оценить вся Украина, - уволили. Я так понимаю, помощница осталась без работы", - написал он.

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По словам Кивы, как "мужчина и офицер", он не может оставить в беде женщину и готов ей предложить "более перспективную должность помощника в своем аппарате".

"Мы обязаны помогать попавшим в беду", - резюмировал Кива.

На прошлой неделе Игорь Гарбарук попал в скандал после публикаций фото со своей якобы помощницей Кристиной Тишкун. Оба приехали на форум во Львов, помощница была в платье-миди с глубоким декольте и высоким вырезом на бедре. Вид вызвал резонанс в социальных сетях.

28 декабря Кабинет министров уволил Гарбарука с занимаемой должности. Он отреагировал стихом.

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30
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