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четверг, 16 декабря 2021 14:59

Кива попал в реестр должников
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Фото: Bihus.info
Киву можно найти в Автоматизированной системе исполнительного производства.
Если Кива не погасит долг добровольно, с него начнут взимать средства в принудительном порядке.

Исполнительная служба начала взимать с нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы более 1,2 млн грн, которые он якобы заработал на сдаче в аренду жомовой ямы в Полтавской области.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Нардеп находится в Едином реестре должников.

Исполнительное производство по взысканию с Кивы "жомового миллиона" в доход государства зарегистрировали 13 декабря. Его также можно найти в Автоматизированной системе исполнительного производства.

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Нардепа также внесли в Единый реестр должников. Если он не погасит долг добровольно, с него начнут взимать эти средства в принудительном порядке.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив, который подавал в суд иск о конфискации у Кивы средств, подтвердил, что речь идет именно об этом взыскании.

След фирмы, заплатившей Киве 1,2 млн грн за сдачу в аренду жомовой ямы в Полтавской области, ведет к оккупированным территориям, сообщали журналисты.

В октябре Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала "жомовой миллион" Кивы необоснованными активами и подтвердила решение первой инстанции, что средства подлежат конфискации в доход государства.

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Дата
16
декабря

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