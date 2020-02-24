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понедельник, 24 февраля 2020 16:21

Кива отредактировал пост о 23 февраля 5-летней давности. Соцсети высмеяли нардепа за "принципиальность"
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Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в Facebook поздравил украинских мужчин с 23 февраля и опубликовал изображение с надписью "День красной армии".

Нардеп, в частности, написал: "Да пошли они на х*й со своей декомунизацией!!! С праздником нас, мужчины!!!".

При этом отношение Кивы к празднованию 23 февраля кардинальным образом изменилось за последние годы. Пользователи соцсети обратили внимание: нардеп отредактировал свой пост 5-летней давности, в котором просил не поздравлять его с этой датой.

 

"Похоже, у нас появился новый чемпион по переобуванию в воздухе. И это наш знаменитый Илья Кива. Который умудрился отредактировать свою публикацию аж... за 2015 год... Просто пример "принципиальности" и "последовательности". Ну а если говорить серьёзно, то всё это выглядит просто жалко", — написал Михаил Шнайдер.

В комментариях пользователи высмеяли нардепа за скорость реакции, "политическую дальновидность" и "партийную дисциплину".

 
 

Другие пользователи обвинили Киву в политической проституции и предложили начать отмечать 8 марта, к которому он имеет такое же отношение, как и к Советской армии.

 
 
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