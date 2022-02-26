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суббота, 26 февраля 2022 11:20

Кипр не будет блокировать отключение России от SWIFT

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Кипр не будет блокировать отключение России от SWIFT
Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT – Кулеба. Фото: МИД Украины

Кипр не будет блокировать отключение РФ от SWIFT.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков", - написал Кулеба в Twitter в субботу.

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С призывом в страны НАТО отключить РФ от SWIFT выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о поддержке отмены доступа России к международной системе платежей.

Также Франция поддержала отключение России от SWIFT и введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина.

Германия готова поддержать отключение России от SWIFT. Раньше там были против такого шага. Представители власти говорили, что отключение России от SWIFT – это крайняя мера.

Согласилась на этот шаг и Италия, по информации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от этой системы.

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