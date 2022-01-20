Киевсовет призвал власти прекратить политическое преследование Петра Порошенко, оппозиционных политиков и независимых СМИ

20 января на внеочередном пленарном заседании депутаты Киевского городского совета проголосовали за обращение к главам фракций Верховной Рады, Президенту Украины и Офису Генерального прокурора о недопущении оказания политического давления и преследовании пятого Президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, других оппозиционных политиков , городских председателей и представителей местного самоуправления, средств массовой информации За соответствующее решение проголосовали 62 депутата горсовета.

"Политические преследования – это бумеранг, бьющий по Украине. Потому что сеять хаос и нестабильность в то время, когда враг стоит на государственной границе, значит ставить под угрозу суверенитет Украины и ее независимость... .

Депутаты Киевсовета убеждены, что политические преследования – это короткий путь к узурпации власти: предыдущие попытки узурпации власти закончились захватом украинского Крыма и оккупацией Донбасса. Центральная власть больше не имеет права на это заблуждение".

"Другой цвет партийных флагов, успех других, другая точка зрения не должна быть поводом для давления, обысков или судилищ. Право быть другим – это демократия. Преследование за это право – диктатура", – отмечается в тексте заявления.

Поэтому депутаты Киевсовета призвали центральные органы власти прекратить политическое давление и уголовное преследование демократической оппозиции, изменить приоритеты и перед угрозой российского военного вторжения объединиться вокруг защиты интересов и границ государства. "Призываем бороться не друг против друга, а за Украину!" – говорится в обращении.

Ранее такие обращения принял Львовский областной совет, Чергинский областной совет и ряд местных советов.

Напомним, что 19 января во время визита в Киев Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Украину к единству и продолжению реформ. По его словам, реакция на агрессию России требует единства внутри страны. "Украина должна избегать любых действий, которые помогают России в этой циничной задаче. Не разрешайте Москве вас расколоть. Лидеры в украинском правительстве и вне его должны отложить свои отличия ради общих национальных интересов и вместе готовиться к, возможно, тяжелым дням", – заявил Госсекретарь США.