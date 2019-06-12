Киевская тусовщица попала в списки "Слуги народа"

В списки партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду попала киевская тусовщица 25-летняя Ирина Панченко.
Место в партии для Панченко якобы купили за 2 млн долларов. Вероятным посредником считают бывшего нардепа, экс-главу Крымской и Львовской таможни Виктора Тимошенко, пишет "Страна".
Панченко заняла в списке "Слуги народа" 73 позицию.
"Панченко Ирина Сергеевна. Дочь Сергея Панченко. Бизнесмен родом из Кировоградщины. С 2000 года живет в Киеве", - рассказал источник. По неподтвержденным данным, мужчина известный в криминальных кругах.
Ирина окончила Киевский национальный университет имени Т. Г. Шевченко. "Ездит на джипе "Бентли". Замечена только в самых дорогих салонах Киева с собачкой, на тусовках в ночных клубах, ресторанах", - добавил источник.
Отец девушки, Сергей Панченко, в ответ на вопрос, как его дочь смогла попасть в партию, показал ее резюме.
В руководстве партии "Слуга народа" не смогли сразу ответить, как девушка получила место в партийном списке, однако пообещали разобраться в ситуации.
9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.
По мажоритарным округам от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.
Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".
В списки "Слуги народа" попала также блогера из Крыма Лиза Богуцкая, которая сбила насмерть пьяного пешехода.
В избирательном списке партии также оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.
По мажоритарному округу Днепропетровской области от "Слуги народа" баллотируется СБУшник времена президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.
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