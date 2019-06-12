Киевская тусовщица попала в списки "Слуги народа"

В списки партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду попала киевская тусовщица 25-летняя Ирина Панченко.

Место в партии для Панченко якобы купили за 2 млн долларов. Вероятным посредником считают бывшего нардепа, экс-главу Крымской и Львовской таможни Виктора Тимошенко, пишет "Страна".

Панченко заняла в списке "Слуги народа" 73 позицию.

Автор: Страна Блондинка-мажорка заняла в списке "Слуги народа" 73 позицию.

"Панченко Ирина Сергеевна. Дочь Сергея Панченко. Бизнесмен родом из Кировоградщины. С 2000 года живет в Киеве", - рассказал источник. По неподтвержденным данным, мужчина известный в криминальных кругах.

Ирина окончила Киевский национальный университет имени Т. Г. Шевченко. "Ездит на джипе "Бентли". Замечена только в самых дорогих салонах Киева с собачкой, на тусовках в ночных клубах, ресторанах", - добавил источник.

Автор: Страна Блондинка-мажорка заняла в списке "Слуги народа" 73 позицию.

Отец девушки, Сергей Панченко, в ответ на вопрос, как его дочь смогла попасть в партию, показал ее резюме.

В руководстве партии "Слуга народа" не смогли сразу ответить, как девушка получила место в партийном списке, однако пообещали разобраться в ситуации.

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду. По мажоритарным округам от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк. Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа". В списки "Слуги народа" попала также блогера из Крыма Лиза Богуцкая, которая сбила насмерть пьяного пешехода. В избирательном списке партии также оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. По мажоритарному округу Днепропетровской области от "Слуги народа" баллотируется СБУшник времена президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.