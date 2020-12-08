Киевлянин судится с мэрией: власть города не обеспечила его масками

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску киевлянина к Киевской городской государственной администрации из-за необеспечения его медицинскими масками на период карантина.
Об этом говорится на сайте ОАСК.
"Истец просит суд признать незаконными действия КГГА, которая не обеспечила его медицинскими масками на период карантина с целью защиты от острой респираторной болезни Covid-19".
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Киевлянин обратился в суд, так как считает, что профилактические и противоэпидемические мероприятия должны финансироваться за счет средств государственного и местных бюджетов.
Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.
18 сентября житель Киева обратился в Окружной административный суд с иском, в котором требовал обязать правительство бесплатно обеспечить его медицинскими масками на время карантина.
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