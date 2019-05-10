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пятница, 10 мая 2019 11:45

Кернесу пригрозили тюрьмой за проспект Жукова

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Кернесу пригрозили тюрьмой за проспект Жукова
Мэру Харькова может грозить тюрьма за нарушение закона о декоммунизации, говорят в Украинском институте национальной памяти. Фото: УНІАН

Украинский институт национальной памяти напомнил мэру Харькова Геннадию Кернесу, что за попытку переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова может появиться уголовная ответственность. Об этом председатель института Владимир Вятрович сообщил в Facebook.

"Возможное присвоение любому объекту права собственности (объекта топонимики) в Харькове имени Георгия Жукова будет противоречить требованиям Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", - прокомментировал он намерения Кернеса удовлетворить петицию о возвращении проспекта имени Жукова.

Вятрович предупредил: в случае присвоения харьковской властью имени Жукова любым объектам топонимики институт обратится в Генпрокуратуру признать соответствующие действия неправомерными, их отмену в судебном порядке и привлеч виновных лиц к ответственности.

Нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, напомнил Вятрович.

"Вместе остановим реванш", - резюмировал председатель института.

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Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за возвращение проспекта Петра Григоренко названия в честь советского маршала Жукова. Григоренко был генерал-майором армии СССР, диссидентом, основателем Украинской Хельсинской группы. Он учился и некоторое время жил в Харькове.

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Дата
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