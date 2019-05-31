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пятница, 31 мая 2019 13:19

Кернес сплагиатил агитационный стиль Зеленского

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Мэр Харькова Геннадий Кернес появился на билбордах.

Фото в Facebook опубликовал нардеп Мустафа Найем.

Борд выполнен в стиле, похожем на агитацию Зеленского на президентских выборах.

На нем на русском языке надпись: "Доверяй делам. Политическая партия. Харьков - лучший город для жизни в Украине".

"Помогите разобраться, а это ещё праймериз БПП или уже глюк LIFT'а?" - написал Найем.

Автор: Facebook.com/Mustafanayyem
  Кернес называет Харьков "лучшим городом для жизни".
Кернес называет Харьков "лучшим городом для жизни".

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Мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах, сообщали СМИ.

Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

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  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
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