Кернес сплагиатил агитационный стиль Зеленского

Мэр Харькова Геннадий Кернес появился на билбордах.
Фото в Facebook опубликовал нардеп Мустафа Найем.
Борд выполнен в стиле, похожем на агитацию Зеленского на президентских выборах.
На нем на русском языке надпись: "Доверяй делам. Политическая партия. Харьков - лучший город для жизни в Украине".
"Помогите разобраться, а это ещё праймериз БПП или уже глюк LIFT'а?" - написал Найем.
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Мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах, сообщали СМИ.
Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.
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