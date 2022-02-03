"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула

Политик, волонтер и ведущий Сергей Притула планирует в этом году зарегистрировать свою партию. Еще в прошлом году хотел возглавить "Голос", от которого баллотировался на выборах мэра Киева в 2020-м и занял третье место. Однако руководителем политсилы стала Кира Рудык и заявила, что "партийная работа - это не выступления в клубах и на стадионах". Притула ушел из партии, но пообещал не прекращать политическую деятельность.

Gazeta.ua поговорила с Сергеем Притулой о его будущей партии, приходах к нему бизнесменов и их предложениях денег "без обязов". Также о скандале с Александром Трухиным, которого выгнали из партии "Слуга народа" и других проколах этой политсилы.

На этой неделе сети всколыхнуло видео со "слугой" Трухиным. Тот, по словам полицейских, будучи за рулем выпившим, совершил аварию, где шестеро пострадавших. На месте хотел дать взятку, убежать оттуда, договориться все замять через министра Монастырского. Почему только после огласки началось "большое трухинство"?

– Нет хорошо развитого института репутации. В европейских странах никто не стал бы ждать обнародования видео журналистами. Человек, который подпадает под подозрение, самоустранился бы от исполнения обязанностей, сложил бы мандат.

Смущает, что институт репутации не работает ни снизу – не прорастает, ни сверху по вертикали не хочет спускаться. Более пяти месяцев следствие не может установить был человек за рулем или нет. Хотя из показаний полицейского был и свидетель, который это подтверждал. Все документы были налицо. Надо было ждать, чтобы журналисты-расследователи обнародовали это? После этого началась реакция. То же самое видели в ситуации с Укрэксимбанком и Мецгером ( 4 октября 2021 года журналисты программы "Схемы" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в помещении финансового учреждения. Во время записи ему не понравились вопросы. Приказал отобрать камеры, уничтожить видео. В тот же день журналисты воссоздали уничтоженное видео. Дело о нападении передали в суд, причастных уволили. - Gazeta.ua). Сначала говорили, что журналисты все придумали, а все они как одуванчики — хочется сорвать и нюхать. А потом появляется аудио, видео. Некуда отпираться. Тотальная ложь, которой пропитана эта среда, является причиной всего этого. Пока элиты не будут показывать пример, дело с места не сдвинется.

Жду, когда генпрокурор Ирина Венедиктова подпишет документы о лишении неприкосновенности Трухина

Как в этой ситуации должна действовать элита? Министр внутренних дел, президент?

– Трухина выгнали из партии. На Facebook у себя скопировал часть из предвыборной программы Зеленского: "Никаких корочек, никакого телефонного права. Неотвратимость ответственности и справедливое законное наказание – основа честной Украины". Жду, когда генпрокурор Ирина Венедиктова подпишет документы о лишении неприкосновенности Трухина. Чтобы его можно было привлечь по всем пунктам обвинения. Это будет определенный показатель.

Если этого не произойдет?

- На это нужно обращать внимание тем людям, которые голосовали за "Слугу народа". Делать выводы.

Могут ли дело Трухина замять?

– Кейс Трухина может стать определяющим в смысле точки невозврата. Или по нему наконец будет какая-то реальная реакция от политического руководства государства, парламента и правоохранительных органов. Или Трухин станет Свинарчуком, который был при Порошенко (накануне президентских выборов в феврале 2019 года вышло журналистское расследование. Речь шла, что группа лиц скупала военные запчасти у российских контрабандистов на складах армии и по завышенной цене продавала на заводы "Укроборонпрома". Заработали более 250 млн грн, которые потратили на недвижимость, элитные автомобили, а также на взятки и откаты. "В группу входят заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который до брака имел фамилию Свинарчук, его сын - Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуко", - говорилось в расследовании. После этого рейтинг Порошенко начал падать. – Gazeta.ua). Как в свое время дело Ющенко и автомобиля BMW его сына, обрушившего рейтинг отца. Так же и у Зленского обвал может вызвать дело Трухина.

Авакову было неважно: изнасиловали женщину в Кагарлыке или убили маленького ребенка пьяные полицейские.

Какая должна быть здесь ответственность у Монастырского?

- Фактов, что Трухин ему звонил и пытался договориться - нет. Дело было передано в Госбюро расследований. Монастырского пока не поймали за руку. Если бы доказали факт, что был ознакомлен со всеми обнародованными фактами, то ответственность должна быть.

В системе правоохранительных органов институт репутации – относительная вещь. Если взять поведение руководителя Нацгвардии Николая Балана, который подал в отставку после стрельбы на Южмаше, то сделал удивительную вещь для украинских чиновников. Не видели ничего подобного в исполнении Арсена Авакова в должности министра внутренних дел. Ему было неважно: изнасиловали женщину в Кагарлыке или убили маленького ребенка пьяные полицейские. Это никак не влияло на то, чтобы добровольно покинуть должность.

Каких-либо видимых очевидных шагов, где видели бы серьезный прогресс, не вижу. Есть огромная проблема с судебной реформой, которая стопорит многие другие

По последним опросам, большинство украинцев считают, что страна движется не в том направлении. У вас какие ощущения? Куда нас ведет "зеленая" власть?

– Мы уже долгое время находимся в состоянии стагнации и определенном анабиозе. Это, несмотря на то, что на конституционном уровне закрепили правильные векторы. Но каких-либо видимых очевидных шагов, где видели бы серьезный прогресс, не вижу. Есть огромная проблема с судебной реформой, которая стопорит много других. То же с правоохранительными органами, Службой безопасности. Это все - краеугольные камни из-за которых западные партнеры смотрят на нас чуть-чуть не так как хотелось бы. Благо, в вопросах национальной безопасности нам достаточно помогают. Есть прогресс. Но это произошло не столько благодаря нашим способностям, сколько по доброй воле западных стран.

Справедливость — нормальная судебная система, равный доступ к хорошему образованию, медицине

Чего больше не хватает стране, чтобы у людей было чувство справедливости?

- Честных, некоррумпированных судов. Две важнейшие вещи, в которых нуждается украинское общество, это безопасность и справедливость. В понятие безопасности закладывается два постулата — государственная безопасность и на индивидуальном уровне, чтобы можно было спокойно пройти по улице. Это понятие справедливости гораздо шире. Бизнес видит справедливость в равных правилах игры для всех. Чтобы не было кого-то, кому в ручном режиме делают хорошо. А кого-то при помощи правоохранителей, налоговой прижимают и не дают бизнесу нормально развиваться.

Когда это может измениться? При власти Зеленского возможно?

- Предстоят изменения политических элит. Именно они являются проводниками глобальных перемен в стране.

Автор: Тарас Подолян С 2004 года Сергей Притула работает на украинском телевидении. Сейчас ведет несколько проектов на Новом канале. Имеет авторскую программу на радио НВ. Три года назад ушел в политику. Стал членом команды партии “Голос”. Баллотировался в Верховную Раду под №30, но не прошел. Через год на выборах мэра столицы занял третье место. “В какой-то момент подумал, что в районе 40 лет отложу микрофон. Вышло в 38. Есть внутренние желания открыть новые горизонты, получить новые вызовы”, - говорит. С начала русско-украинской войны является волонтером, собирает средства для военных. По состоянию на ноябрь прошлого года его сборы превысили 50 млн. грн.

Как Зеленский изменился почти за три года президентства?

– Если говорить об истории публичной коммуникации президента с обществом, то трансформации видим ощутимые. Уже давно исчезли видосики, которые записывал на мобилку с руки и называл дальнобойщиков "засранцами". Президент перестал бегать по фонтанам в Мариуполе и пить пивко. На Буковель это еще оставляет. В какой-то момент пришло понимание, что должность и институт президентства – не те вещи, которые можно удешевлять своим поведением. Возможно, большее уважение к институту появилось. Но в контексте публичной коммуникации, особенно из медиа, еще не хватает владения собственными эмоциями. Он не единственный в этом смысле. Кого не возьми из президентов, у них у всех в коммуникации были довольно серьезные промахи. Были у Януковича, который говорил журналисту Найему, что "я тебе не завидую". Или Порошенко, которому обращение "дорогая" вспоминают до сих пор. Так же Зеленский должен понимать, что не можешь обращаться к журналисту: Миша, я президент. Какой Миша? Должно быть уважение к любой профессии.

Проблема Зеленского состоит в том, что в кресло президента перешел с кресла руководителя "Квартала 95"

Есть ли сейчас альтернатива Зеленскому? Из какой среды может появиться?

- Из среды тех людей, которые не перепрыгивают через большое количество промежуточных позиций. Проблема Зеленского состоит в том, что в кресло президента перешел с кресла руководителя "Квартала 95". Как человек, работавший в сфере креативной индустрии, он не всегда позволял себе высказываться по поводу тех или иных критических ситуаций в стране.

Например?

-Майдан, киваловские законы. О попытках нивелировать украинский язык. Когда общество бурно реагировало. Подобных кейсов в стране было много. Не видел участия Зеленского и в развитии гражданского общества. Это, возможно, и является частью существующих проблем. Когда начинаешь формировать свое мнение по поводу определенных вещей только придя на должность. Нужно приходить с багажом и видениями.

Вождь давит собой всех остальных людей внутри. Партийцы являются фоном для лидера

Почему до сих пор не заработали социальные лифты во власти?

– Украинцы довольно давно голосуют за вождистские партии. Такая политсила не предусматривает социальный лифт для рядового партийца. Вождистская партия не может взрастить сильную фигуру внутри себя, кроме самого вождя. "Европейская солидарность" в 2020 году на местных выборах не смогла никого делегировать на выборы мэра Киева. Это партия с большим уровнем доверия в столице. Там мерялись Алексей Гончаренко, Марина Порошенко. Но не дотягивали и до 5 процентов поддержки. Это значит, что вождь зажимает всех остальных людей внутри. Партийцы – фон для лидера. Это касается и других партий. Даже "слуг". Хотя президент и пытается дистанцироваться от депутатского корпуса. Число людей, продуцирующих факапы, уже пошло на десятки. Каждый такой эпизод – удар по президентскому рейтингу. В таких условиях социальные лифты невозможны.

Около трети украинцев находятся в состоянии поиска. Те, кто исповедует европейский выбор Украины, но кого не удовлетворяют политические элиты, которые сейчас у власти или в оппозиции

В чем ваша партия будет другой? За счет чего вы планируете войти в Раду?

– Пытаемся отличаться именно формированием команды. Опираемся на понятие профессионализма, а не близости или преданности лидеру. Президент говорит, что в стране есть кадровый голод. Это не так и покажем это в нашей партии. Есть множество профессиональных людей, которых нужно подсветить, подставить плечо и дать трамплин. Дать возможность прийти на те или иные должности. Задание, которое ставлю и перед собой.

Есть большой процент людей, которые ищут альтернативу существующим политическим силам. Разочарование велико. Та аналитика, которой оперируем, и которую имели еще осенью, около трети украинцев находятся в состоянии поиска. Это те, кто исповедует европейский выбор Украины, но кого не удовлетворяют те политические элиты, которые сейчас у власти или в оппозиции. Ищут альтернативу.

Откуда будете брать деньги на партию?

– Где это не токсично. Точно не будем брать у олигархов.

С мая им это будет невозможно делать из-за решения СНБО

– Найдут обходные пути. Закон о деолигархизации правильный и необходимый шаг. Но пока он достаточно сырой и простой для того, чтобы олигархи могли его обойти.

На вас кто-то из них выходил? Что предлагали?

– Еще с мэрской кампании. Были некоторые представители бизнеса и финансово-промышленных групп. Предлагавшие свою финансовую помощь в частности.

На каких условиях?

- Всегда говорят одну простую фразу: "Без обязов". Это значит, что мы тебе помогаем, и ты нам ничего не должен. Такого не бывает.

Автор: Тарас Подолян Политик и волонтер Сергей Притула: “Вооруженным силам доверяют 72 процента, на втором месте волонтеры – 68 процентов. Это один из немногих периодов жизни страны, когда церковь подвинули немного ниже”

Ахметов? Пинчук?

– Они, наверное, не знают о моем существовании. Это были люди из украинского "Форбса". Сейчас ведем много переговоров с большим количеством бизнеса, который привыкли называть selfmade. Готовы сотрудничать и получать помощь от того бизнеса, где люди могут объяснить происхождение своего первого миллиона.

Люди, зашедшие в парламент, не успели притереться. Не были достаточно знакомы

Какие выводы сделали после пребывания в "Голосе", чтобы не допустить подобного в новой партии?

– Если партия хочет быть не эпизодом, а долгоиграющей пластинкой, формирование должно происходить не за три месяца до выборов. Главная проблема "Голоса" в том, что появилась перед самыми выборами. Люди, зашедшие в парламент, не успели притереться. Не были достаточно знакомы. Партия не может просто объединять хороших ребят, которые заходят во власть, а дальше будет видно. Нет. Надо проговаривать определенные правила еще на берегу перед заплывом через реку. Должны быть определенные этапы формирования партии.

Глобальный вывод – начал заниматься развитием партии еще в прошлом году – за три года до выборов. Кто-то из тех, с кем ведем переговоры, решит, что нам не по дороге. Кому-то мы не подойдем, кто-то нам. Кто-то не пройдет проверку внутренней безопасности, попадет в коррупционный скандал. Тем не будет места среди нас. У нас будет время на притирку и коммуникацию. Обсуждение проектов, которые мы будем делать еще до выборов. Это даст понимание, с кем можем двигаться дальше.

Волонтеры сейчас могут обеспечивать целые бригады и полки

Вы часто ездите на восток. Какие настроения у военных?

– Скоро опять поеду. В декабре было две поездки. Оба раза где-то по полтора десятка подразделений. Приезжаю оттуда такой спокойный, что когда после последней вернулся в Киев и включил телевизор, то сразу выключил.

Вижу там полную уверенность. Люди знают, что делать. Есть взаимодействие. Есть план А, план Б. Это то, чего действительно не хватает украинскому обществу – понимания, что есть какой-то план. Его никто не объясняет, не рассказывает. Это влияет на нервозность общества больше, чем сам факт присутствия российских военных у наших границ. Они там были, есть и будут. У подразделений есть четкое понимание, кто что должен делать. Общество на уровне подсознания все равно чувствует, что есть кому нас защитить. Согласно последним данным, Вооруженным силам доверяют 72 процента, на втором месте волонтеры – 68 процентов. Это один из немногих периодов жизни страны, когда церковь подвинули немного ниже. Это не значит, что люди перестали верить. Это значит, что на определенном этапе люди видят в армии и волонтерах силы, которые готовы их защитить. То, что сейчас происходит с волонтерским движением – это отдельная история эволюции. Восемь лет тому назад волонтеры точечно помогали бойцу – покупали форму, берцы, бронежилет, шлем. Затем поддерживали на уровне подразделений – прицелы, тепловизоры, ночники, снайперские комплексы, дроны. Сейчас мы говорим об уровне обеспечения бригад, полков.

Волонтерский фонд разворачивает штаб командования сил теробороны? Я почесал бороду

Это делают больше фонды?

- Сейчас сотрудничаем с фондом "Вернись живым". Я их обожаю. В прошлом году мы с ними очень активно начали сотрудничать, и синергия начала давать результаты. Есть проекты, которые делаем самостоятельно. Есть, где кооперируемся. В январе смотрю: "Вернись живым", что вы делаете? "Разворачиваем штаб командования сил территориальной обороны". Волонтерский фонд разворачивает штаб командования сил теробороны? Я почесал бороду. Хорошо. А что Притула? Притула финансирует создание тактически операционного центра зенитного ракетного полка 1129 г.Белая Церковь. Ну окей – 1:1. А теперь давайте вместе. Сейчас работаем над созданием ситуативного центра сил теробороны, где будет происходить быстрое накопление, проработка, аналитика информации, поступающей от батальонов, бригад теробороны. На средства украинцев, которые отдают их в распоряжение волонтерам. Нам снова приходится на определенных этапах подставлять государству плечо. Мы не говорим, что мы этого отказываемся. Нам это в удовольствие. Но хочется больше видеть эффективности от государственного аппарата. Очень хромает коммуникация в смысле того, как государственные мужи тратят наши с вами деньги.

Более 90 процентов оборонных закупок под грифом секретно

И как?

- Есть очень много вопросов, когда это касается оборонки. У нас более 90 процентов оборонных закупок под грифом секретно. Это совершенно не то, что приближает нас к НАТО. В прошлом году бюджет там был 23-24 миллиарда гривен. В этом году ориентировочный 28,43 миллиарда. Так вот в прошлом году военным сбором в 1,5 процента, который с нас снимают, было собрано 28,6 миллиарда гривен. Каждый украинец своей копеечкой обеспечивает существование фонда государственных оборонных закупок. Эти деньги падают в общий котел бюджета. И как они распределяются, мы не понимаем. С народными депутатами проконсультировались. На прошлой неделе зарегистрирован законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс по увеличению финансирования Вооруженных сил путем зачисления военного сбора на отдельный специальный фонд государственного бюджета.

Таран был самым большим поражением украинского Министерства обороны

Могло бы государство обходиться без волонтеров?

- Есть вопросы к кадрам на разных местах. Это проблема, которая была и до 2014 года, и есть сейчас. Ее относительно исправили. Последние несколько лет Министерства обороны были адом для волонтеров, для людей, заботящихся о вопросах оборонных закупок. Извините, но у нас два года подряд был провален государственный оборонный заказ.

Есть вопросы, нуждающиеся в тендерах, логистике. В этом смысле волонтеры гораздо оперативнее и мобильнее

Есть определенные сферы, где государство и не выгодно, потому что действует по определенному протоколу. Есть вопросы, нуждающиеся в тендерах, логистике. В этом смысле волонтеры гораздо более оперативные и мобильные. Если в каком-то подразделении сегодня сбили квадрокоптер, то через день-два у них будет новый. Не надо ждать, когда государство даст новый через несколько недель или месяцев. Кое-где это расхолаживает людей во власти, которые занимаются обеспечением.

С осени есть новый министр обороны Алексей Резников. Видите сдвиг к лучшему?

– Это одна из тех немногих сфер, где вижу улучшение работы с кадрами Зеленского. С Резниковым мы играли в "Что? Где? Когда?" . Правда за разные команды. Но я имел возможность убедиться, что с уровнем IQ у него все хорошо. Его можно поставить на любую должность, и он там адаптируется. Необязательно быть генералом с усами на коне, чтобы управлять Минобороны. Должен просто понимать, что делает твое ведомство. Какими средствами, механизмами пользоваться, чтобы внедрить те видения, которые считаешь необходимыми. Еще важно подчеркнуть – на момент когда Резников пришел на должность, главнокомандующим Вооруженных сил был Валерий Залужный. Это человек, который имеет безоговорочный авторитет в военной и волонтерской среде. Приятно наблюдать за их тандемом. Нет взаимоборьбы, кто главнее.

Покажи мне хоть одного боевика, который после твоего выступления в ночном клубе сказал, что теперь кладет калаш и не идет убивать украинцев?

С одной стороны, есть волонтеры, которые помогают нашим защитникам. А с другой — известные украинцы, открыто поддерживающие российского президента Путина, есть те, кто ходит на пророссийский канал Наш. Звезды, которые ездят выступать в страну-агрессор.

- Рефлекции были в 2014-2015 годах. Тогда в украинской креативной индустрии происходили интересные процессы – выкристаллизовывались лагеря. Одни выступали где-то в России, другие забрасывали гитару за плечи и ехали выступать перед ребятами в блиндажах. У всех уже давно сформировалось определенное понимание кто, куда, за что, почему, как. У меня всегда циничный подход к этому. Общаюсь с какими-то "голубями мира", которые говорят, что ездят туда выступать, чтобы призывать к миру. Спрашиваю: покажи мне хоть одного боевика, который после твоего выступления в ночном клубе сказал, что теперь кладет калаш и не идет убивать украинцев?.

Музыка вне политики, спорт вне политики, церковь вне политики – это те нарративы, над которыми сил смеяться не хватает. Всё это политика.