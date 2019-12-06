Каждый украинец от всего сердца говорит вам "спасибо" - Зеленский поздравил военных с Днем ВСУ

"С Днем Вооруженных сил Украины! Возвращайтесь живыми", - Зеленский. Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео-поздравление для военных, которые сегодня отмечают День Вооруженных сил Украины.

Обнародовал его в Facebook.

"Каждый, особенно сегодня, в День Вооруженных сил, каждый украинец от всего сердца говорит вам: "Спасибо". За вашу доблесть, храбрость, выдержку. За наши мирные города, села, спокойный сон и чистое небо".

"Донбасс - это Украина, Луганск - это Украина, Крым - это Украина", - добавил он.

После войны армия не перестанет быть приоритетом, заявил президент.

"Потому что это - залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина".

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"Пусть, независимо от сложности боевых задач, ваши родные и близкие всегда получают от вас столь желанное смс-сообщение: "Со мной все хорошо, со мной все в порядке".

С Днем Вооруженных сил Украины! Возвращайтесь живыми".

6 декабря в Украине празднуют день Вооруженных сил. В этот день в 1993-м парламент первого созыва принял Закон Украины "О Вооруженных силах Украины".