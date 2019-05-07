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вторник, 07 мая 2019 14:08

Каждый пятый из вновь назначеных судей ВСУ - недобросовестный

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Каждый пятый из вновь назначеных судей ВСУ - недобросовестный
Активисты упрекнули президента Петра Порошенко за назначенных судей ВСУ.

Судьями Верховного суда стали еще 15 нечестных судей. Об этом пишет общественная организация "Фундація DEJURE".

Сегодня присягу судей Верховного Суда в числе вновь 75 составили еще 15 судей, которые не соответствуют критериям добропорядочности и профессиональной этики, пишут активисты.

Указ об их назначении на должности подписал президент Петр Порошенко. Таким образом, количество нечестных судей в Верховном суде возросло до 44.

Среди тех, кто прошел в высшую судебную инстанцию страны, - судья Сергей Могил, племянник народного депутата от "Оппоблока" Сергея Кивалова, известный тем, что незаконно приватизировал и продал служебную квартиру в столичной новостройке, и тем, что толерантно ставился к незаконному вмешательству в автоматизированную систему распределения дел в суде, заявляют в организации.

Также в Верховный суд попадает другой родственник Кивалова - судья Максим Титов, который является сыном одного из членов действующего состава ВККС и причастен к осуждению автомайдановцев и затягиванию дел Майдана. Кроме этого, за последние 2 года судья Титов закрыл по меньшей мере 21 дело, где рассматривался вопрос о наказании нетрезвых водителей.

Проходит в суд и уже бывший председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. В начале 90-х он работал судьей в Российской Федерации, а во время собеседования так и не сообщил, когда именно получил украинское гражданство. Бенедисюк также способствовал избежанию ответственности судьями Майдана и, вопреки закону, получил от действующего президента наградное оружие.

Чтобы качественно изменить состав Верховного суда, необходимо сначала обновить состав Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей - органов, ответственных за отбор судей. В ВККС и ВРП должны входить не самые судьи, а те, кому общество доверяет больше всего, говорят в организации.

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Вопреки выводам Общественного совета добродетели, 2017-го верховными судьями были назначены 29 недобропорядочных кандидатов.

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