Каждая область готова к выявлению коронавируса - Гончарук

Гончарук рассказал о подготовленности к коронавирусу. Фото: РБК

Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.

Сейчас работа всех служб скоординирована. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своей страничке Facebook.

"Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены больницы, которые готовы принять людей", – заявил Гончарук.

Правительство ежедневно получает от ВОЗ последнюю информацию относительно опыта различных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее.

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Ранее сообщалось, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавирус COVID-19 не зафиксировано.