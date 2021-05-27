Казак сейчас не в Беларуси - Венедиктова

Венедиктова не объяснила, где именно находится Козак. Фото: "Громадське"

Подозреваемый в государственной измене депутат от ОПЗЖ Тарас Козак не находится в Беларуси на лечении.

Об этом ранее сказал его друг депутат Виктор Медведчук. Генеральная прокурор Ирина Венедиктова в эфире "Украина 24" эту информацию опровергает.

"Господин Медведчук говорил, что он находится на больничном или где-то там лечится в Беларуси. У нас оперативная информация другая", - заявила она.

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Детали местонахождение Козака Венедиктова не смогла сообщить из-за своей должности и требованиям законодательства.

Тарас Козак вылетел из Украины 24 февраля. Это произошло через 3 недели после того, как СНБО и президент ввели против него санкции, сообщает программа "Схемы" в расследовании "Кум Путина, олигарх Лукашенко" на "Радио Свобода".