"Казак" Гаврилюк строит дом в Карпатах на средства жены

В селе Нижний Березов на Ивано-Франковщине, где строится дом, давно говорят, что якобы это "депутат строится, давит зеленую кнопочку за деньги" Фото: KP.UA

Бывший нардеп Михаил Гаврилюк строит трехэтажный дом в Карпатах благодаря тому, что "удачно женился".

Так он отреагировал в Facebook на информацию о доме на 550 кв. метров в Карпатах рядом с прудом и водопадом.

"Хочу сообщить вам, что я просто удачно женился. Моя жена не только помогает мне обогащаться знаниями, но и обогащает меня материально ", - написал Гаврилюк.

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Рассказал, что в селе Нижний Березов на Ивано-Франковщине, где строится его дом, давно говорят, что якобы это "депутат строится, давит зеленую кнопочку денег", а потому для него было вопросом времени, когда строительством заинтересуются журналисты.

Народный депутат Михаил Гаврилюк рассказал о суммах взяток. "Смотря какой вопрос: может быть там на 1000 долларов, а может и быть до 10-20 тысяч. Но до этого у меня не доходит с ними разговор. Знаете, почему многие из этих мошенников ко мне приходят? Они думают: молодой, без образования, без высшего образования. Наверное, он мало что "догоняет". И мы его сможем обвести вокруг пальца и будет все, как нам то нужно. Немного деньжат ему подсунут и будет порядок. Они не понимают, что короля прославляет его свита. Так, может я где-то чего-то не догоняю. Но у меня люди, команда, которая подскажет мне, правильно это или нет", - рассказал он.