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воскресенье, 11 июля 2021 10:00

Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
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Литовский президент показал, как лидеры государств катаются на яхте
Фото: Gitanas Nausėda
Президенту министр внутренних дел Арсен Аваков показал оружие и вертолеты
С президентом Литвы Гитанасом Науседой украинский президент на фото общался сдержаннее
Глава государство показал, как здоровается с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем
Зеленский также принял участие в праздновании Дня Национальной полиции Украины и 100-летии Национальной академии внутренних дел

Президент Владимир Зеленский на этой неделе побывал на яхте президента Литвы Ґитанаса Науседа, с главой МВД Арсеном Аваковым смотрел на технику полиции и приветствовал военных с днем Военно-Морских Сил в Одессе.

Чем запомнился на неделе глава государства и как первая леди Елена Зеленская открывала аудиогид в музее – в материале Gazeta.ua.

Начал рабочую неделю президент в Одессе с торжеств ко Дню Военно-Морских Сил ВСУ 4 июля. Выступила и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин. Приняли участие в торжествах премьер Денис Шмыгаль, министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Зеленский также принял участие в праздновании Дня Национальной полиции и 100-летии Национальной академии внутренних дел. Поздравил полицейских и вручил награды. Президенту министр внутренних дел Арсен Аваков показал оружие и вертолеты.

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Зеленский также на этой неделе посещал Вильнюс для участия в Конференции по вопросам реформ в Украине. Глава государство показал, как здоровается с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, как шутят, похожим на премьера Шмыгаля. Зеленский широко расставил руки, как для объятий. Мужчины улыбаются на фото.

С президентом Литвы Ґитанасом Науседа Зеленский на фото общался сдержанно. Показал, как политики обсуждают что-то с серьезными лицами. Сам же литовский президент показал, как лидеры государств катаются на яхте. Науседа в белой рубашке за рулем-то показывал Зеленскому. Оба позировали в черных очках.

В Литву летала с мужем и Елена Зеленская. Она поделилась фото, что в Литве открылась выставка украинского художника-авангардиста Александра Богомазова. Договорились об открытии с первой леди Литвы Дианой Науседене еще в марте.

Также первая леди показала открытия аудиогида в Болгарии в Археологическом музее в городе Несебр. Делали это через видеосвязь. "Мы открываем исторические памятники Черноморского побережья для украинцев", пишет первая леди.

Юлия Мендель,которая работала прес-секретарем президента Владимира Зеленского, после отпуска займет должность внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источники в Офисе президента.

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