Карантинные зоны в Украине обновили: какая ситуация в областях

В Украине обновили распределение на карантинные зоны. Фото: BBC

В красной зоне адаптивного карантина находятся 15 областей Украины.

В оранжевой – восемь регионов, в желтой - два. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В красную зону попали Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области.

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В красной зоне запрещена работа общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, учебных заведений, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.

Запрещено также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.

Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от коронавируса или будут иметь отрицательный результат теста.

В оранжевой зоне находится город Киев, Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.

В желтую зону вошли Закарпатская и Кировоградская области.

29 октября в Украине обнаружили 26 198 инфицирований коронавирусом. Среди новых зараженных 1643 ребенка и 379 медработников. 28 октября в Украине обнаружили рекордные 26 870 случаев коронавируса.