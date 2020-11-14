Карантин не повлияет на второй тур местных выборов - ЦИК

В ЦИК рассказали о работе во время карантина. Фото: ЦИК

Карантин выходного дня не повлияет на проведение повторного голосования на выборах в ряде населенных пунктов Украины.

"Влияет ли карантин "выходного дня" на повторное голосование? Нет. Люди не ограничены в реализации своего конституционного права", - говорится в сообщении ЦИК в фейсбуке.

О правилах безопасности на участках, то, по данным Центризбиркома, они остаются неизменными:

при входе на участок измерять температуру,

разметка для соблюдения дистанции,

дезинфицирующие средства для рук

отдельные кабинки голосования для людей, имеющих признаки заболевания.

15 ноября в Одессе, Сумах, Луцке, Херсоне, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинцы будут выбирать мэров, а в территориальных общинах (с численностью до 10 000 избирателей) в 16 регионах будут повторно выбирать депутатов местных советов.

Также повторное голосование должно состояться в 12 городах Украины 22 ноября.

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Решение о карантине выходного дня принял Кабинет министров на своем заседании 11 ноября. Карантин будет действовать в течение шести выходных дней - 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноября.