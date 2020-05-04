Карантин может отменить только Кабмин - Степанов

Максим Степанов пригрозил мэрам наказанием за самовольный выход из карантина. Фото: apostrophe.ua

Чиновники на местах не могут принимать решения, выходить ли конкретному городу из карантина. Такие полномочия только у Кабмина.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 4 мая.

"Это решение не основывается на том или ином видении чиновников, для того, чтобы выходить с такими инициативами МОЗ собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов, смотрим на международную практику и потом уже на основе советов наших специалистов делаем те или иные предложения. Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов, мне неизвестно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому это чисто политическое решение Если мы говорим о юридической части решения, то согласно закону об инфекционных болезни, определено, что введение карантина на территории страны - это прерогатива исключительно Кабинета министров", - говорит Степанов.

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При решении вопроса о выходе из карантина во внимание также принимают количество заболевших, течение болезни, все зависит от региона, тестирований и других факторов. Самовольный выход, с юридической точки зрения - это нарушение закона, потому что у органов местного самоуправления нет таких полномочий.

Власти Черкасс приняли решение ослабить в городе карантин для части предпринимателей. При этом, по состоянию на 30 апреля в Черкасской области зафиксировали 290 случаев заражения коронавирусом.